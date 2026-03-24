Μουσικά Νέα 24.03.2026

Eurovision 2026: Δυναμική διεθνής προώθηση για το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία

Ο Akylas προωθεί δυναμικά το «Ferto» στη Νορβηγία και τη Φινλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Eurovision 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

H προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 συνεχίζεται δυναμικά, με τον Akyla να «ταξιδεύει» το «Ferto» και το μήνυμα του τραγουδιού στη Νορβηγία και στη Φινλανδία.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ο Akylas ερμήνευσε το «Ferto» στο Nordic Eurovision Party, στο Όσλο, ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες fans που παρακολούθησαν το show. Εντυπωσιακό ήταν το κλείσιμο της εμφάνισης, με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας να τραγουδά a cappella το ρεφρέν του «Ferto» μαζί με το κοινό. Δείτε βίντεο από την εμφάνιση του Akyla στο Nordic Eurovision Party εδώ:

Κατά την παραμονή του στο Όσλο, ο Akylas συναντήθηκε με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης, ενώ έδωσε συνεντεύξεις σε δεκάδες ΜΜΕ, μιλώντας για το μήνυμα του «Ferto».

Ο Akylas συναντήθηκε και με τους Έλληνες της Φινλανδίας. Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία.

Ο Akylas με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen

Η επίσκεψη στο Ελσίνκι έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen. Οι καλλιτέχνες της φετινής Eurovision αντάλλαξαν δώρα και ευχές για καλή επιτυχία στον Διαγωνισμό και μοιράστηκαν σκέψεις για την εμφάνισή τους στη σκηνή της Βιέννης. Δείτε βίντεο από τη συνάντηση του Akyla με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας εδώ:

Το ταξίδι του Akyla στη Φινλανδία συμπληρώθηκε με πολλές συνεντεύξεις σε ΜΜΕ της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Yle.

Επόμενος σταθμός της εκστρατείας προώθησης της ελληνικής συμμετοχής είναι η Κύπρος.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

