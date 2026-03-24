Celeb News 24.03.2026

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz κοντά σε συμφωνία για αποκαλυπτική σειρά 

Το ζευγάρι φέρεται να διαπραγματεύεται συμφωνία με το Hulu για ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή, την καριέρα και τη ρήξη με τους David Beckham και Victoria Beckham
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε προχωρημένες συζητήσεις για τη δημιουργία μιας αποκαλυπτικής τηλεοπτικής σειράς βρίσκονται ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz, με το πρότζεκτ να αναμένεται να επικεντρώνεται τόσο στην επαγγελματική πορεία του όσο και στη δημόσια πλέον ρήξη με την οικογένειά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι εξετάζει πρόταση συνεργασίας με την πλατφόρμα Hulu για μια σειρά ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την καθημερινότητά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις επιχειρηματικές και δημιουργικές δραστηριότητες του Brooklyn Beckham στον χώρο της γαστρονομίας.

Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ενδέχεται να φέρει τον Brooklyn Beckham σε άμεσο ανταγωνισμό με τους γονείς του, David Beckham και Victoria Beckham, οι οποίοι έχουν ήδη παρουσιάσει τις δικές τους παραγωγές μέσω της πλατφόρμας Netflix.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζευγάρι επιθυμεί να αφηγηθεί τη δική του εκδοχή των γεγονότων, διατηρώντας πλήρη έλεγχο στο περιεχόμενο. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «όταν αποφασίσουν να μιλήσουν, θα το κάνουν με τους δικούς τους όρους», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή τους να διαχειριστούν προσωπικά την εικόνα τους.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στις σχέσεις του Brooklyn Beckham με την οικογένειά του, οι οποίες φαίνεται να έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος ανέφερε ότι «σε όλη μου τη ζωή οι γονείς μου διαμόρφωναν την αφήγηση γύρω από την οικογένειά μας στα μέσα ενημέρωσης», προσθέτοντας ότι «η εικόνα που παρουσιαζόταν δεν ανταποκρινόταν πάντα στην πραγματικότητα».

www.instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Στην ίδια ανάρτηση, ο Brooklyn Beckham υποστήριξε ότι υπήρξαν επανειλημμένες προσπάθειες αλλοίωσης της αλήθειας, δηλώνοντας ότι «έχω δει με τα μάτια μου μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διατηρήσουν την εικόνα τους», ενώ τόνισε με νόημα ότι «η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται».

Η απομάκρυνση του Brooklyn Beckham από την οικογένεια επιβεβαιώνεται και από την απουσία του από σημαντικές δημόσιες στιγμές, όπως η πρεμιέρα της σειράς της Victoria Beckham και τα γενέθλια του David Beckham.

Εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, η σειρά αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς θα φωτίσει πτυχές μιας από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες της διεθνούς showbiz μέσα από μια διαφορετική οπτική.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brooklyn Beckham David Beckham Nicola Peltz Victoria Beckham ντοκιμαντέρ ΣΕΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

