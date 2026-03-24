Food 24.03.2026

Ο πιο τραγανός μπακαλιάρος για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Τραγανός και χρυσαφένιος μπακαλιάρος, ο απόλυτος ελληνικός μεζές που ξεχωρίζει στο γιορτινό τραπέζι της 25ης Μαρτίου
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο μπακαλιάρος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους μεζέδες του ελληνικού τραπεζιού, ιδανικός για συνοδεία με ούζο ή τσίπουρο. Στις ταβέρνες ή στο σπίτι, η τραγανή κρούστα και η αφράτη ψαριά του κάνουν κάθε μπουκιά μοναδική. Το μυστικό για την επιτυχία βρίσκεται κυρίως στο κουρκούτι, αλλά και σε μερικά βασικά βήματα προετοιμασίας που εξασφαλίζουν τέλειο αποτέλεσμα.

Το πρώτο βήμα είναι να στεγνώσεις καλά τον μπακαλιάρο με χαρτί κουζίνας ώστε να φύγει η περιττή υγρασία. Στη συνέχεια, αλευρώνεις τα κομμάτια πριν τα βουτήξεις στο κουρκούτι. Αυτή η διαδικασία βοηθά το μείγμα να κολλήσει σωστά πάνω στο ψάρι και να διατηρηθεί η τραγανότητα κατά το τηγάνισμα. Η σωστή θερμοκρασία και η ποσότητα λαδιού είναι εξίσου σημαντικά για ένα χρυσαφένιο αποτέλεσμα.

Υλικά:

  • 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 330 ml παγωμένη μπύρα
  • Κομμάτια μπακαλιάρου (κατά προτίμηση ξαλμυρισμένος)
  • Αλεύρι για το πασάλειμμα
  • Λάδι για τηγάνισμα
Εκτέλεση:

  • Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Προσθέτουμε την μπύρα σταδιακά, ανακατεύοντας μέχρι να γίνει παχύρρευστος χυλός.
  • Τοποθετούμε 2-3 παγάκια μέσα στο κουρκούτι και βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για περίπου μία ώρα για να κρυώσει καλά.
  • Στεγνώνουμε καλά τα κομμάτια μπακαλιάρου και τα αλευρώνουμε.
  • Βουτάμε τα αλευρωμένα κομμάτια στο κρύο κουρκούτι και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα.
  • Αφαιρούμε τα κομμάτια και τα αφήνουμε σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να στραγγίξει το περιττό λάδι.

