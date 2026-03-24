TV 24.03.2026

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Δημήτρης παίρνει τη μεγαλύτερη απόφαση για τον Βίκτωρα

Ο Δημήτρης παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τον Βίκτωρα, ενώ οι ήρωες αντιμετωπίζουν χιουμοριστικές και συγκινητικές καταστάσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο σημερινό επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που προβάλλεται απόψε στις 21:00, οι ήρωες καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν τις σχέσεις και τη ζωή τους. Ο Δημήτρης βρίσκεται μπροστά στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής του όσον αφορά τον Βίκτωρα, ενώ ο Νίκος πείθεται να συνεργαστεί με τον Μανώλη για μια ευκαιρία στα ξενοδοχεία. Παράλληλα, ο Ηρακλής προσπαθεί να απωθήσει το άβολο φλερτ της Μαίρης, δημιουργώντας κωμικές αλλά και συγκινητικές καταστάσεις.

Στο επεισόδιο 21 με τίτλο «Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου», τα Τρία Μπαμπαδάκια πρέπει να εκτελέσουν ένα χορευτικό ντυμένοι λαχανικά στο νηπιαγωγείο του Διευθυντή του τοπικού αστυνομικού τμήματος, στο πλαίσιο προώθησης της υγιεινής διατροφής. Αν η εμφάνισή τους δεν είναι πετυχημένη, κινδυνεύουν ακόμα και με σύλληψη, δημιουργώντας μια σειρά από αστείες και χαριτωμένες καταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης αποφασίζει να επαναλάβει το τεστ DNA για να επιβεβαιώσει την πατρότητα του Βίκτωρα, ενώ η Ελένη ετοιμάζεται να του αποκαλύψει την αλήθεια για το προηγούμενο αλλοιωμένο τεστ. Ο Ηρακλής θέλει να εστιάσει στη σχέση του με την Τζένη, αλλά η άφιξη της Μαίρης, αδερφής της Αλίκης, φέρνει συνεχείς αναταράξεις.

Τέλος, η Βιργινία και ο Νίκος παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για τη σχέση τους, οργανώνοντας συνάντηση με τον Μανώλη, ώστε ο Νίκος να εξασφαλίσει τη δουλειά που επιθυμεί στα ξενοδοχεία. Με χιούμορ, ανατροπές και οικογενειακές συγκινήσεις, το νέο επεισόδιο υπόσχεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές.

