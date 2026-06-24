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Η «Οδύσσεια» αποκτά AI αφήγηση με τη φωνή του Michael Caine

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Η ElevenLabs κυκλοφορεί νέο audiobook της «Οδύσσειας» με AI εκδοχή της φωνής του Michael Caine πριν την ταινία του Christopher Nolan
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η «Οδύσσεια» αποκτά αφήγηση με AI, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή φωνή του Michael Caine.
  • Το audiobook διάρκειας 13 ωρών δημιουργήθηκε από την ElevenLabs με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
  • Στόχος είναι να συμπληρώσει την επερχόμενη ταινία του Christopher Nolan και να προσεγγίσει νέο κοινό.
  • Ο Michael Caine ενέκρινε τη χρήση της φωνής του, έχοντας παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της ψυχαγωγίας και αυτή τη φορά φέρνει έναν πραγματικό θρύλο του κινηματογράφου στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου project. Η φωνή του Michael Caine «ζωντανεύει» το εμβληματικό έπος του Ομήρου μέσα από ένα νέο audiobook που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του AI, λίγες μόλις εβδομάδες πριν η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan φτάσει στις αίθουσες.

Ο ηθοποιός Michael Caine σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της ταινίας The Last Witch Hunter.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ενδιαφέρον γύρω από το ομηρικό έπος βρίσκεται ήδη στα ύψη, καθώς η νέα ταινία του διάσημου σκηνοθέτη συγκαταλέγεται στα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά projects της χρονιάς. Την ίδια στιγμή, η ElevenLabs επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στην πρωτότυπη ιστορία με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

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Η εταιρεία ElevenLabs αξιοποιεί ένα ψηφιακό αντίγραφο της φωνής του Michael Caine ως βασικό αφηγητή μιας νέας έκδοσης της «Οδύσσειας», διάρκειας περίπου 13 ωρών. Το audiobook έγινε διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής ElevenReader και έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην ταινία του Christopher Nolan, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ή να θυμηθεί το πρωτότυπο έργο πριν το δει στη μεγάλη οθόνη.

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά απαιτεί μια τεράστια παραγωγή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, η δημιουργία του audiobook πραγματοποιήθηκε από μια μικρή ομάδα τεσσάρων παραγωγών με τη βοήθεια εξελιγμένων AI εργαλείων.

Η χρήση της φωνής του Michael Caine δεν έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του. Υπενθυμίζεται ότι ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός είχε παραχωρήσει από το 2025 τα δικαιώματα αξιοποίησης της φωνής και της εικόνας του μέσω του «Iconic Marketplace» της ElevenLabs.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο ηθοποιός ενημερώθηκε προσωπικά για το συγκεκριμένο project και ενέκρινε το υλικό πριν από την κυκλοφορία του. Σε σχετική τοποθέτησή της, η ElevenLabs δήλωσε: «Ο Michael Caine είναι ένας θρύλος. Είναι ένας εθνικός θησαυρός και η φωνή του σημαίνει πάρα πολλά για τόσο πολύ κόσμο. Θεωρήσαμε ότι, ως αφηγητής, θα ήταν το ιδανικό πρόσωπο για να βοηθήσει και πιστεύω ότι το καταφέρνει».

Ο ηθοποιός Michael Caine σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της ταινίας The Last Witch Hunter.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος ο ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας για την αναβίωση ενός τόσο σημαντικού λογοτεχνικού έργου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Οδύσσεια είναι μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες που έχουν ειπωθεί ποτέ. Γεφυρώνοντας την κλασική αφήγηση με την ψηφιακή καινοτομία, αυτό το διαχρονικό έπος επαναπροσδιορίζεται για το σύγχρονο κοινό και ζωντανεύει με εντυπωσιακό τρόπο χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του ElevenReader. Ηταν χαρά μου να συμμετάσχω».

Η νέα AI εκδοχή της «Οδύσσειας» αποδεικνύει πως η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε ιστορίες και πολιτιστικό περιεχόμενο. Με τη χαρακτηριστική φωνή του Michael Caine να καθοδηγεί το κοινό στο ταξίδι του Οδυσσέα, το project της ElevenLabs επιχειρεί να φέρει ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας πιο κοντά στη νέα γενιά.

Την ώρα που η αντίστροφη μέτρηση για την ταινία του Christopher Nolan συνεχίζεται, το audiobook έρχεται να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να αποτελέσει μέρος ακόμη και των πιο εμβληματικών αφηγήσεων όλων των εποχών.

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Michael Caine ΑΕΙ Οδύσσεια
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