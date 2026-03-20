Screen News 20.03.2026

Το Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling έσπασε ταμεία

Η ταινία Project Hail Mary με τον Ryan Gosling έφερε 12 εκατομμύρια δολάρια στο box office σημειώνοντας το ισχυρότερο άνοιγμα της χρονιάς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Εντυπωσιακή είναι η εκκίνηση της ταινίας «Project Hail Mary», με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, καθώς οι πρώτες εισπράξεις δείχνουν ότι η παραγωγή της Amazon MGM εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Η ταινία «Project Hail Mary», με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Andy Weir, κατέγραψε έσοδα 12 εκατομμυρίων δολαρίων από τις πρώτες προβολές. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση του 2026 μέχρι στιγμής. Η επίδοση αυτή ξεπερνά τα 7.8 εκατομμύρια δολάρια που είχε συγκεντρώσει το «Scream 7» στην αντίστοιχη περίοδο, δημιουργώντας ισχυρές προσδοκίες για την πορεία της ταινίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το «Project Hail Mary» αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 63 και 65 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα στην ιστορία της Amazon MGM. Το σχετικό ρεκόρ κατέχει μέχρι σήμερα το «Creed III» του 2023 με 58 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία, με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκεντρώνει θετικές κριτικές και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό. Οι πρώτες αντιδράσεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι μπορεί να εξελιχθεί στο πρώτο μεγάλο πρωτότυπο blockbuster της εταιρείας.

Ο Ryan Gosling ενσαρκώνει τον Ryland Grace, έναν καθηγητή που μετατρέπεται σε αστροναύτη με αποστολή να σώσει τη Γη, όταν ο Ήλιος αρχίζει να εξασθενεί προκαλώντας παγκόσμια ψύξη. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, έρχεται σε επαφή με έναν εξωγήινο οργανισμό, δημιουργώντας μια απρόσμενη συμμαχία. Στο καστ συμμετέχουν οι Sandra Huller, Lionel Boyce, Ken Leung και Milana Vayntrub. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Phil Lord και Christopher Miller.

Η κυκλοφορία της ταινίας έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της MGM από την Amazon έναντι 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις επιτυχίες τίτλων όπως «Creed III» και «The Beekeeper», η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει και εμπορικές αποτυχίες, γεγονός που καθιστά την πορεία του «Project Hail Mary» ιδιαίτερα σημαντική.

