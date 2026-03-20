Streaming News 20.03.2026

The Adventures of Cliff Booth: Πότε θα δούμε τον Brad Pitt στο Netflix

Η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2019 φέρνει τον Cliff Booth πίσω στο Hollywood του 1977, με νέες περιπέτειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο αγαπημένος ήρωας του κινηματογράφου, Cliff Booth, επιστρέφει στις οθόνες μας με τη νέα ταινία «The Adventures of Cliff Booth», συνέχεια της επιτυχίας του 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Αυτή τη φορά, η παραγωγή φέρνει μαζί της μια ασυνήθιστη συνεργασία: το σενάριο και την παραγωγή υπογράφει ο Quentin Tarantino, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο David Fincher, γνωστός από ταινίες όπως το Fight Club και το Se7en.

Η ιστορία διαδραματίζεται το 1977, οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Ο Brad Pitt επιστρέφει στον ρόλο του cool και μυστηριώδους Cliff Booth, που πλέον εργάζεται ως «studio fixer» στο Hollywood, αναλαμβάνοντας να λύσει τα σκοτεινά προβλήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και ο Leonardo DiCaprio δεν θα εμφανιστεί σε αυτή την συνέχεια, ο Timothy Olyphant επανέρχεται ως James Stacy. Το cast συμπληρώνουν νέες σημαντικές συμμετοχές, όπως οι Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino και Scott Caan, προσδίδοντας στην ταινία δυναμική και πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του Netflix μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το Deadline, η πρεμιέρα του «The Adventures of Cliff Booth» αναμένεται τον Αύγουστο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται σύντομα, υπόσχοντας μία συναρπαστική επιστροφή του αγαπημένου ήρωα σε ένα Hollywood γεμάτο μυστικά, ίντριγκες και αδρεναλίνη.

