Το ομηρικό έπος σε 60 δευτερόλεπτα από το καστ της «Οδύσσειας»

Με μια ματιά Το καστ της ταινίας «Οδύσσεια» συμπύκνωσε το έπος σε 60 δευτερόλεπτα με δακτυλικό εξάμετρο.

Μεγάλα ονόματα του Hollywood συμμετείχαν σε viral βίντεο για την προώθηση της ταινίας.

Η προώθηση της ταινίας περιλαμβάνει παρουσία στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX 70 χιλιοστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan δεν είναι μια συνηθισμένη κινηματογραφική υπερπαραγωγή και το καστ της το απέδειξε με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Σε ένα viral βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood κατάφεραν το ακατόρθωτο: να συμπυκνώσουν τη δεκαετή περιπλάνηση του ήρωα σε μόλις ένα λεπτό, χρησιμοποιώντας μάλιστα την αυστηρή φόρμα του δακτυλικού εξαμέτρου.

Οι Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson και Charlize Theron έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αποδίδοντας την ατμόσφαιρα του αρχαίου ελληνικού έπους με έναν φρέσκο, κινηματογραφικό αέρα. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η οθόνη πλημμύρισε από εικόνες και στίχους που περιγράφουν τις μάχες, τα μυθικά πλάσματα και την ανυπόμονη επιστροφή του βασιλιά της Ιθάκης, μετατρέποντας μια ακαδημαϊκή πρόκληση σε απόλυτο talk-of-the-town.

Το «The Tonight Show» γίνεται η έδρα της The Odyssey

Η viral αυτή στιγμή έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής εβδομάδας αφιερωμένης στην ταινία στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Η παραγωγή της ταινίας επέλεξε μια «σειριακή» στρατηγική προώθησης, με τους πρωταγωνιστές να παρελαύνουν από το πλατό του Jimmy Fallon για να μυήσουν το κοινό στον κόσμο του Nolan. Από τον Tom Holland και τον Matt Damon μέχρι τη Zendaya και τη Lupita Nyong’o, η εκπομπή αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να ξεδιπλωθεί το όραμα πίσω από το 13ο σκηνοθετικό εγχείρημα του Βρετανού δημιουργού.

Η τεχνική υπεροχή ενός ομηρικού θριάμβου

Η ταινία The Odyssey του Christopher Nolan δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX 70 χιλιοστών, η ταινία υπόσχεται μια οπτική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια του παραδοσιακού σινεμά. Εστιάζοντας στην απεγνωσμένη προσπάθεια του πρωταγωνιστή να επανενωθεί με την οικογένειά του, ο Nolan μετατρέπει το διαχρονικό κείμενο του Ομήρου σε ένα οπτικό αριστούργημα, που ήδη συζητιέται έντονα για την πιστότητα και το τεχνικό του βάθος.