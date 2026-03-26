Fashion 26.03.2026

Έτσι θα φορέσεις το πουκάμισό σου χωρίς να φαίνεται ξεπερασμένο

Το χρωματιστό πουκάμισο γίνεται το κομμάτι-κλειδί κάθε outfit, φέρνοντας χρώμα και προσωπικότητα στην καθημερινή εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πουκάμισο είναι ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, ικανό να προσαρμοστεί σε κάθε στυλ, ηλικία και εποχή. Πρόκειται για ένα βασικό κομμάτι που αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση, από το γραφείο μέχρι το casual Σαββατοκύριακο, ενώ η ευελιξία του στο styling το καθιστά απαραίτητο για κάθε ντουλάπα.

Την τελευταία σεζόν, οι σχεδιαστές προτείνουν εκδοχές που ξεφεύγουν από το κλασικό λευκό: έντονα χρώματα, ριγέ σχέδια και oversized γραμμές φέρνουν φρεσκάδα και παιχνιδιάρικη διάθεση στο καθημερινό ντύσιμο, κάνοντας το παραδοσιακό button-up κομμάτι πιο μοντέρνο και ενδιαφέρον.

Διάβασε επίσης: Πώς να φορέσεις το lace top όπως τα it-girls του Instagram

Πώς να συνδυάσεις ένα χρωματιστό πουκάμισο:

Με τζιν και χαλαρή τσάντα

Ένα oversized πουκάμισο σε παστέλ ή έντονο μπλε μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα απλό τζιν, δημιουργώντας ένα off-duty look που παραμένει στυλάτο και σοφιστικέ.

Με εντυπωσιακά παπούτσια

Το χρωματιστό πουκάμισο μπορεί να αναδειχθεί με αξεσουάρ ή παπούτσια σε απρόσμενους τόνους, όπως slim sneakers, σκulptural heels ή έντονα flats, προσθέτοντας προσωπικότητα στο outfit.

Με λευκό τοπ και παντελόνι

Συνδύασε το πουκάμισο με ένα λευκό tank top και tailored παντελόνι. Το έντονο χρώμα γίνεται διακριτικό τελείωμα, κρατώντας τη συνολική εμφάνιση ισορροπημένη και wearable.

Με λευκό τζιν και σαγιονάρες

Ένα βαθύ κόκκινο ή burgundy πουκάμισο μπορεί να φορεθεί εύκολα με λευκό τζιν και μίνιμαλ αξεσουάρ, προσφέροντας ένα polished και φρέσκο αποτέλεσμα.

Με αντίθετους χρωματικούς συνδυασμούς

Τα χρώματα της άνοιξης, όπως το κίτρινο σε παστέλ ή έντονη απόχρωση, μπορούν να συνδυαστούν με απρόσμενους τόνους ή να μείνουν μόνοι τους με ουδέτερα χρώματα, για ένα fashion-forward αποτέλεσμα.

Το χρωματιστό πουκάμισο δεν είναι μόνο μια εναλλακτική στο κλασικό λευκό, αλλά και ένας τρόπος να προσθέσεις παιχνιδιάρικη διάθεση, φρεσκάδα και μοντέρνο στυλ στην καθημερινή σου γκαρνταρόμπα.

Διάβασε επίσης: Hailey Bieber: Το χρώμα που δεν περίμενε κανείς να τολμήσει στο μανικιούρ της

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends πουκάμισο
Δες επίσης

3 ζώδια θα έχουν έναν πραγματικά δύσκολο Απρίλη

Πόσα λεφτά πρέπει να βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για να πας διακοπές το καλοκαίρι

11 σημάδια στο σπίτι του που θα σου πουν ποιος πραγματικά είναι

Πώς να δημιουργήσεις νέες φιλίες στην ενήλικη ζωή

Τριανταφυλλιές: Το μυστικό στο κλάδεμα που χαρίζει πλούσια άνθη όλη τη σεζόν

Γιορτινό άρωμα στο τραπέζι με αφράτο πασχαλινό τσουρέκι

Ο Donald Trump εξυμνεί την 25η Μαρτίου

Τα 5 αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με καυτό νερό

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουν τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό