Ο Tarantino ετοιμάζει σειρά με Sylvester Stallone και έντονο άρωμα παλιού Hollywood

Ένα νέο φιλόδοξο τηλεοπτικό πρότζεκτ φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο Quentin Tarantino ετοιμάζει μια μίνι σειρά εποχής με τη συμμετοχή του Sylvester Stallone, σε μια συνεργασία που επαναφέρει το κινηματογραφικό ύφος της δεκαετίας του 1930. Η σειρά θα αποτελείται από 6 επεισόδια και θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, επιδιώκοντας μια αυθεντική αναπαράσταση της εποχής τόσο σε αισθητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Η παραγωγή θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ, με τη χρήση καμερών της εποχής, μια επιλογή που ενισχύει την πρόθεση των δημιουργών να αποδώσουν με ακρίβεια την ατμόσφαιρα της λεγόμενης χρυσής εποχής του Hollywood.

Το περιεχόμενο της σειράς θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως γκάνγκστερ, χορεύτριες, πυγμαχία και μουσική, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο αφηγηματικό σύμπαν που αντλεί έμπνευση από το κλασικό κινηματογραφικό ύφος της περιόδου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στο καστ, ωστόσο είναι γνωστό ότι ο Sylvester Stallone θα βρίσκεται «πίσω» από την κάμερα, θα υποδυθεί έναν σκηνοθέτη. Ο Quentin Tarantino έχει στο παρελθόν καταπιαστεί με ιστορικές περιόδους, όπως στην ταινία «Inglourious Basterds», η οποία τοποθετείται χρονικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ο Sylvester Stallone έχει επίσης συνδεθεί με αφηγήσεις που σχετίζονται με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Ο Sylvester Stallone είχε ενσαρκώσει τον Frank Nitti στην ταινία «Capone», η οποία διαδραματίζεται στην ίδια εποχή, ενώ το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Paradise Alley» το 1978 περιλάμβανε στοιχεία που παραπέμπουν σε σκληρό αστικό δράμα με επιρροές από τον κόσμο της παρανομίας.

Παρότι και οι δύο δημιουργοί έχουν κατά καιρούς πειραματιστεί με αισθητικές επιλογές που παραπέμπουν στο παρελθόν, η συγκεκριμένη σειρά αναμένεται να αποτελέσει μια πλήρως συνεκτική προσπάθεια αναβίωσης της κινηματογραφικής γλώσσας της εποχής, αξιοποιώντας αποκλειστικά τεχνικά μέσα και οπτικές αναφορές του μεσοπολέμου.

Η συνεργασία του Quentin Tarantino και του Sylvester Stallone αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει κοντά δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Hollywood σε ένα έργο που φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορική αισθητική με σύγχρονη αφήγηση.

