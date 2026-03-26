Streaming News 26.03.2026

Ο Tarantino ετοιμάζει σειρά με Sylvester Stallone και έντονο άρωμα παλιού Hollywood

Η νέα παραγωγή 6 επεισοδίων θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ με αυθεντικές τεχνικές της δεκαετίας του 1930
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα νέο φιλόδοξο τηλεοπτικό πρότζεκτ φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο Quentin Tarantino ετοιμάζει μια μίνι σειρά εποχής με τη συμμετοχή του Sylvester Stallone, σε μια συνεργασία που επαναφέρει το κινηματογραφικό ύφος της δεκαετίας του 1930. Η σειρά θα αποτελείται από 6 επεισόδια και θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, επιδιώκοντας μια αυθεντική αναπαράσταση της εποχής τόσο σε αισθητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Η παραγωγή θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φιλμ, με τη χρήση καμερών της εποχής, μια επιλογή που ενισχύει την πρόθεση των δημιουργών να αποδώσουν με ακρίβεια την ατμόσφαιρα της λεγόμενης χρυσής εποχής του Hollywood.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Sylvester Stallone: «Oδυνηρή η νύχτα των Όσκαρ του Rocky»

Το περιεχόμενο της σειράς θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως γκάνγκστερ, χορεύτριες, πυγμαχία και μουσική, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο αφηγηματικό σύμπαν που αντλεί έμπνευση από το κλασικό κινηματογραφικό ύφος της περιόδου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στο καστ, ωστόσο είναι γνωστό ότι ο Sylvester Stallone θα βρίσκεται «πίσω» από την κάμερα, θα υποδυθεί έναν σκηνοθέτη. Ο Quentin Tarantino έχει στο παρελθόν καταπιαστεί με ιστορικές περιόδους, όπως στην ταινία «Inglourious Basterds», η οποία τοποθετείται χρονικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ο Sylvester Stallone έχει επίσης συνδεθεί με αφηγήσεις που σχετίζονται με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Ο Sylvester Stallone είχε ενσαρκώσει τον Frank Nitti στην ταινία «Capone», η οποία διαδραματίζεται στην ίδια εποχή, ενώ το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Paradise Alley» το 1978 περιλάμβανε στοιχεία που παραπέμπουν σε σκληρό αστικό δράμα με επιρροές από τον κόσμο της παρανομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρότι και οι δύο δημιουργοί έχουν κατά καιρούς πειραματιστεί με αισθητικές επιλογές που παραπέμπουν στο παρελθόν, η συγκεκριμένη σειρά αναμένεται να αποτελέσει μια πλήρως συνεκτική προσπάθεια αναβίωσης της κινηματογραφικής γλώσσας της εποχής, αξιοποιώντας αποκλειστικά τεχνικά μέσα και οπτικές αναφορές του μεσοπολέμου.

Η συνεργασία του Quentin Tarantino και του Sylvester Stallone αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει κοντά δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Hollywood σε ένα έργο που φιλοδοξεί να συνδυάσει ιστορική αισθητική με σύγχρονη αφήγηση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ετοιμάζεται το prequel του Rambo με τον πιο απρόσμενο πρωταγωνιστή

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Ryan Gosling μιλά για τη Meryl Streep και το διαδίκτυο την αποθεώνει

Πέθανε η Valerie Perrine, η ηθοποιός του Superman, σε ηλικία 82 ετών

Από τη Μπουμπουλίνα στον Καποδίστρια – Ο ελληνικός κινηματογράφος αφηγείται το 1821

Από τον Marlon Brando ως τον Sean Penn, οι σταρ που δεν πήγαν να παραλάβουν το Όσκαρ τους

Η ιστορία πίσω από το Peaky Blinders – Ποια ήταν η συμμορία που ενέπνευσε τη σειρά

Η Maya Hawke στη νέα σειρά του Netflix The God of the Woods

Η Kirsten Dunst στο The Housemaid δίπλα στη Sydney Sweeney

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Ο Paapa Essiedu δέχεται απειλές για τη ζωή του μετά την ένταξή του στη σειρά Harry Potter

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό