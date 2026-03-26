Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter

Ο Barry Keoghan αποκαλύπτει ότι αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή λόγω προσβλητικών σχολίων για την εμφάνισή του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Barry Keoghan προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση σχετικά με την έντονη διαδικτυακή κριτική που δέχθηκε μετά τον χωρισμό του με τη Sabrina Carpenter, αποκαλύπτοντας τις επιπτώσεις που είχε στην ψυχολογία και την καθημερινότητά του. Ο 33χρονος Ιρλανδός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «The Morning Mash Up» του SiriusXM και περιέγραψε το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχθηκε, κυρίως για την εμφάνισή του. Όπως δήλωσε «Υπάρχει πολύ μίσος στο διαδίκτυο. Δέχομαι πολλή κακοποίηση». Ο Barry Keoghan εξήγησε ότι, αν και προσπάθησε να απομακρυνθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπόρεσε να αγνοήσει πλήρως την κατάσταση «Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δει πώς αντιμετωπίζεται όταν εμφανίζεται κάπου, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι ευχάριστο».

Η πίεση αυτή τον οδήγησε σε απομόνωση, επηρεάζοντας ακόμη και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο ίδιος ανέφερε «Με έκανε να αποτραβηχτώ, να κλειστώ στον εαυτό μου και να μην θέλω να πηγαίνω πουθενά, ούτε καν να βγαίνω έξω».

Ο Barry Keoghan τόνισε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να επηρεάζει και τη σχέση του με την τέχνη του «Όταν αυτό αρχίζει να επηρεάζει τη δουλειά σου, τότε γίνεται πρόβλημα. Φτάνεις στο σημείο να μη θέλεις ούτε να βρίσκεσαι μπροστά στην κάμερα».

Μετά τον χωρισμό του από τη Sabrina Carpenter τον Δεκέμβριο του 2024, ο ηθοποιός είχε διαγράψει τον λογαριασμό του στο Instagram, εξηγώντας τότε την απόφασή του με δημόσια δήλωση. Όπως είχε γράψει «Μπορώ να αντέξω μέχρι ένα σημείο. Το όνομά μου έχει διασυρθεί στο διαδίκτυο με τρόπους στους οποίους συνήθως δεν απαντώ».

Στην ίδια δήλωση είχε επισημάνει «Έκλεισα τον λογαριασμό μου γιατί δεν μπορώ να επιτρέψω σε όλα αυτά να με αποσπούν από την οικογένεια και τη δουλειά μου. Τα μηνύματα που έχω λάβει δεν θα έπρεπε να τα διαβάζει κανένας άνθρωπος».

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για το πώς η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον τον γιο του, Brando, τον οποίο έχει αποκτήσει με την Alyson Sandro. Όπως ανέφερε «Είναι απογοητευτικό, αλλά ακόμη πιο δύσκολο είναι ότι ο μικρός μου γιος μπορεί κάποια μέρα να διαβάσει όλα αυτά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Barry Keoghan συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία με σημαντικά πρότζεκτ, καθώς πρόκειται να υποδυθεί τον Ringo Starr στη νέα κινηματογραφική σειρά για τους Beatles που σκηνοθετεί ο Sam Mendes, με τους Paul Mescal, Joseph Quinn και Harris Dickinson να ενσαρκώνουν τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Η εξομολόγηση του Barry Keoghan αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις της διαδικτυακής τοξικότητας, ακόμη και σε καταξιωμένους καλλιτέχνες, υπογραμμίζοντας τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια έκθεση και την προσωπική ευημερία.

