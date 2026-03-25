Από τον Marlon Brando ως τον Sean Penn, οι σταρ που δεν πήγαν να παραλάβουν το Όσκαρ τους

Η σπάνια αλλά ιστορικά ενδιαφέρουσα παράδοση των βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών που δεν εμφανίστηκαν για να παραλάβουν το βραβείο τους

Η απουσία του Sean Penn από την τελετή απονομής των Oscars του 2026 αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα γεγονότα της βραδιάς, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια σπάνια αλλά ιστορικά ενδιαφέρουσα παράδοση νικητών που δεν εμφανίζονται για να παραλάβουν το βραβείο τους. Ο Sean Penn τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another», ωστόσο δεν βρέθηκε στο Los Angeles για να το παραλάβει. Αντίθετα βρισκόταν στην Ουκρανία, ενώ λίγες ώρες μετά την τελετή φωτογραφήθηκε στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο παρουσιαστής Kieran Culkin αναγκάστηκε να παραλάβει το αγαλματίδιο εκ μέρους του ηθοποιού, επιβεβαιώνοντας την απουσία του. Η επιλογή του Sean Penn ερμηνεύτηκε ως πολιτική στάση, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα του ως καλλιτέχνη με έντονη κοινωνική και διεθνή δράση.

Η απουσία από τα Oscars παραμένει εξαιρετικά σπάνια, καθώς η τελετή θεωρείται το απόλυτο σημείο αναγνώρισης στον χώρο του κινηματογράφου. Ωστόσο, δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Το 2024, ο Hayao Miyazaki δεν παρευρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο του για την ταινία «The Boy and the Heron», επικαλούμενος λόγους υγείας και την επιβάρυνση ενός μεγάλου ταξιδιού.

Αντίστοιχα, το 2021 ο Anthony Hopkins δεν εμφανίστηκε στην τελετή, καθώς δεν περίμενε ότι θα κερδίσει. Στην ιστορία των Oscars καταγράφονται και άλλες χαρακτηριστικές απουσίες, όπως εκείνη του Roman Polanski, ο οποίος δεν παρέστη για να παραλάβει το Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «The Pianist», λόγω του ότι θεωρείται φυγόδικος και θα συλλαμβανόταν αν ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη είναι και η περίπτωση του Woody Allen, ο οποίος έχει επιλέξει διαχρονικά να μην παρευρίσκεται στην τελετή, προτιμώντας να τηρεί τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τη τζαζ μπάντα του, ενώ το 2008 ο Heath Ledger τιμήθηκε μετά θάνατον, με την οικογένειά του να παραλαμβάνει το βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία «The Dark Knight».

Στον 20ό αιώνα, οι απουσίες από τα Oscars είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και συμβολικό χαρακτήρα. Το 1973 ο Marlon Brando αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ του για την ταινία «The Godfather», στέλνοντας στη θέση του την ακτιβίστρια Sacheen Littlefeather, η οποία διαμαρτυρήθηκε για την απεικόνιση των ιθαγενών Αμερικανών στο Hollywood.

Το 1971 ο George C. Scott απέρριψε το βραβείο του χαρακτηρίζοντας την τελετή «παρέλαση κρέατος», ενώ η Katharine Hepburn δεν εμφανίστηκε σε καμία από τις 4 φορές που τιμήθηκε με Όσκαρ μεταξύ 1934 και 1982, επικαλούμενη προσωπική επιλογή.

Ακόμη, το 1967 η Elizabeth Taylor δεν παρευρέθηκε για να παραλάβει το βραβείο της για την ταινία «Who’s Afraid of Virginia Woolf», με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι επέλεξε να παραμείνει στο πλευρό του συζύγου της Richard Burton, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος αλλά δεν βραβεύτηκε.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και περιπτώσεις όπως εκείνη του Dudley Nichols το 1936, ο οποίος αρνήθηκε το Όσκαρ του λόγω διαφωνίας με την Ακαδημία, καθώς και οι Alice Brady, Joan Crawford και Henry Fonda που απουσίασαν για λόγους υγείας.

Η απουσία του Sean Penn εντάσσεται πλέον σε αυτή τη μακρά ιστορία καλλιτεχνών που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην κορυφαία στιγμή της καριέρας τους. Σε έναν χώρο όπου η αναγνώριση και η προβολή αποτελούν βασικά στοιχεία επιτυχίας, τέτοιες επιλογές λειτουργούν ως ισχυρές δηλώσεις ανεξαρτησίας, προσωπικής στάσης ή ακόμη και πολιτικής τοποθέτησης.

