Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουν τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου η μετάβαση στη θερινή ώρα, τι ισχύει και γιατί εφαρμόζεται το μέτρο

Η άνοιξη συνοδεύεται κάθε χρόνο από μια μικρή αλλά αισθητή αλλαγή στην καθημερινότητα, καθώς η μετάβαση στη θερινή ώρα επηρεάζει τον τρόπο που οργανώνεται η ημέρα. Η διαδικασία αυτή, που έχει καθιερωθεί εδώ και δεκαετίες, σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με περισσότερο φυσικό φως τις απογευματινές ώρες.

Για το 2026, η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, περνώντας απευθείας από τις 03:00 στις 04:00. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας κατά τους μήνες με μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας.

Στην Ελλάδα, η θερινή ώρα δεν αποτελεί μια πρόσφατη συνήθεια. Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της πραγματοποιήθηκε το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά. Ωστόσο, το μέτρο δεν διατηρήθηκε τότε σε μόνιμη βάση.

Ένας από τους λόγους ήταν η ήδη υπάρχουσα απόκλιση της επίσημης ώρας από τον ηλιακό χρόνο, καθώς από τις 28 Ιουλίου 1916 η Ελλάδα είχε προσαρμοστεί στο διεθνές σύστημα ζωνών ώρας, μετακινώντας τα ρολόγια κατά 25 λεπτά μπροστά. Η επιπλέον μετατόπιση δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από το φυσικό φως της ημέρας, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές της χώρας, όπως η Κέρκυρα.

Τα επόμενα χρόνια επιλέχθηκε μια διαφορετική λύση, με τη μεταβολή των ωραρίων λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο, αντί της αλλαγής της ώρας.

Η καθιέρωση της θερινής ώρας με τη μορφή που ισχύει σήμερα ήρθε αργότερα, σε συνάρτηση με την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973. Δύο χρόνια μετά, το 1975, η Ελλάδα υιοθέτησε το μέτρο μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Από τότε, η αλλαγή της ώρας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς κάθε άνοιξη, σηματοδοτώντας την προσαρμογή σε μια καθημερινότητα με περισσότερο φως και διαφορετικούς ρυθμούς.

