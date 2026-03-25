Μουσικά Νέα 25.03.2026

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

Ο Niall Horan αποκαλύπτει ότι απομονώθηκε για να διαχειριστεί το πένθος και μετέτρεψε την απώλεια σε μουσική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Niall Horan επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Liam Payne μέσα από τη μουσική, αποκαλύπτοντας ότι το νέο του τραγούδι «End of an Era» είναι αφιερωμένο στον πρώην συνεργάτη και φίλο του από τους One Direction. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ «Dinner Party» και, όπως εξηγεί ο ίδιος, γεννήθηκε μέσα από την προσωπική του εμπειρία πένθους μετά τον θάνατο του Liam Payne τον Οκτώβριο του 2024. Ο Niall Horan, 32 ετών, μίλησε για την περίοδο εκείνη σε συνέντευξή του στο GQ, τονίζοντας ότι ένιωσε την ανάγκη να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Όπως δήλωσε «Απομονώθηκα για λίγο μετά την κηδεία για να πενθήσω ιδιωτικά», περιγράφοντας τη διαδικασία μέσα από την οποία ήρθε αντιμέτωπος με τις αναμνήσεις του. Ο ίδιος εξήγησε ότι η επιστροφή σε κοινές φωτογραφίες και βίντεο του προκάλεσε ένα σύνθετο συναίσθημα «Νοσταλγία μαζί με φόβο και λύπη και όλα όσα συνοδεύουν το πένθος».

Ο Niall Horan αναφέρθηκε και στη μοναδική σχέση που είχαν οι δύο καλλιτέχνες ως μέλη των One Direction, υπογραμμίζοντας «Υπάρχουν αναμνήσεις που μόνο εγώ και εκείνος μπορούμε να μοιραστούμε. Όσο κι αν υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου, αυτή την εμπειρία την είχαμε μόνο εμείς». Το τραγούδι «End of an Era», το οποίο περιγράφεται ως μια τρυφερή μπαλάντα με έντονο συναισθηματικό φορτίο, συνυπογράφει ο Julian Bunetta, ο οποίος αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να επεξεργαστούν το κομμάτι πολλές φορές ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια το συναίσθημα. Ο Julian Bunetta δήλωσε «Συνεχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στο τραγούδι μέχρι να νιώσουμε ότι είναι σωστό. Είναι ένα δύσκολο θέμα και δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσεις, αλλά είμαι περήφανος που το έκανε».

Ο Niall Horan θυμήθηκε επίσης την τελευταία τους συνάντηση, λίγες ημέρες πριν τον θάνατο του Liam Payne, σημειώνοντας «Ήταν σε καλή κατάσταση, γελάσαμε και θυμηθήκαμε παλιά». Ωστόσο, η είδηση του θανάτου του τον αιφνιδίασε πλήρως «Έλαβα ένα μήνυμα και απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πέρασα από το σοκ στη λύπη και μετά στον θυμό».

Ο Liam Payne, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 31 ετών στο Buenos Aires, υπήρξε ένα από τα πέντε μέλη των One Direction, μαζί με τους Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson και Zayn Malik, συγκροτώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της σύγχρονης ποπ μουσικής. Με το «End of an Era», ο Niall Horan μετατρέπει μια βαθιά προσωπική απώλεια σε καλλιτεχνική έκφραση, αποτυπώνοντας τη δύναμη της μουσικής ως μέσο μνήμης και συναισθηματικής επεξεργασίας.

Κεντρική φωτογραφία: : ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: GQ

