Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σου φτιάχνουν την απόλυτη ανοιξιάτικη playlist για τα road trips σου

Η άνοιξη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, φέρνοντας ζεστές μέρες, ανθισμένα τοπία και την επιθυμία για εξερεύνηση. Τι καλύτερο από ένα ανοιξιάτικο road trip, όπου η διαδρομή αποκτά ξεχωριστό νόημα μέσα από τη μουσική; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 έχουν δημιουργήσει τις δικές τους playlists, γεμάτες τραγούδια που συνοδεύουν τέλεια κάθε χιλιόμετρο στον δρόμο, προσφέροντας ενέργεια, διάθεση και την αίσθηση της άνοιξης σε κάθε στάση και μικρή ανακάλυψη κατά τη διαδρομή.

Κάθε κομμάτι είναι μια προσωπική πρόταση των παραγωγών, επιλεγμένο για να δένει με την αίσθηση της ελευθερίας και της περιπέτειας που φέρνει η εποχή. Από χαλαρές μελωδίες για ήρεμα τοπία μέχρι δυναμικά κομμάτια που γεμίζουν το αυτοκίνητο με θετική ενέργεια, η μουσική γίνεται οδηγός, παρέα και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φύση, το τοπίο και τη χαρά ενός ανοιξιάτικου ταξιδιού.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Αν ετοιμάζεις την πρώτη ανοιξιάτικη εξόρμηση με το αυτοκίνητο, η Αντιγόνη Βιντιάδη, έχει φτιάξει την τέλεια playlist για να ξεκινήσεις τη μέρα με ενέργεια και χαμόγελο. Στη λίστα της βρίσκονται τραγούδια που δεν γίνεται να μην σου φτιάξουν τη διάθεση: από το κλασικό «What Makes You Beautiful» των One Direction, μέχρι το αξεπέραστο «MMMBop»των Hanson, που σε βάζουν αμέσως στο mood της διαδρομής.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Ο καιρός ανοίγει, τα παράθυρα κατεβαίνουν, και κάπου ανάμεσα σε διαδρομές και σκέψεις παίζει το soundtrack της άνοιξης. Για μένα, αυτό το ταξίδι ξεκινάει με το «Strangers από την Kenya Grace», ένα κομμάτι που έχει αυτή τη μελαγχολική ελευθερία, σαν να φεύγεις χωρίς προορισμό αλλά με λόγο. Δεν είναι απλά road trip, είναι εκείνη η στιγμή που αλλάζεις διάθεση, αφήνεις πίσω τον χειμώνα και μπαίνεις σε κάτι καινούργιο… χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι είναι».

Φαίη Βώκου

«Άνοιξη σημαίνει ήλιος, αρώματα, χρώματα, τιτιβίσματα και είναι η εποχή που η μελισσούλα και ο μελισσούλος συναντιούνται με φόντο όλα τα προηγούμενα… Εδώ λοιπόν χρειάζεται μουσική! Η μουσική δίνει το vibe στα πάντα και εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα πακετάκι για να μπεις σε spring mood! Μπορείς να τα ακούσεις και με τη σειρά που στα γράφω: «Jump» Van Halen, «Mr. Brightside» The Killers (Jacques Lu Cont’s Thin White Duke Radio Mix), «Friday I’m in Love» The Cure, «Radio GaGa» Queen, «I’m Still Standing» Elton John, «Take On Me» A-ha, «Call Me Maybe» Carly Rae Jepsen, «Wide Awake» Katy Perry. Είναι η τέλεια soundtrack για να ζήσεις την άνοιξη με ενέργεια και καλή διάθεση!»

Κατερίνα Ψύχα

«Για το πρώτο ανοιξιάτικο road trip της χρονιάς, διαλέγω το “Espresso” της Sabrina Carpenter. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που σου φτιάχνουν τη διάθεση από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με ρυθμό που σε βάζει αυτόματα σε mood εξόρμησης. Έχει αυτή την ανεπιτήδευτη ανεμελιά που ταιριάζει με τον ήλιο, τη διαδρομή και την αίσθηση ότι αφήνεις πίσω τον χειμώνα. Ιδανικό soundtrack για να ανοίξεις τα παράθυρα, να δυναμώσεις την ένταση και απλώς να απολαύσεις τη διαδρομή. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ, ΝΑΙ;;;;!!!»

