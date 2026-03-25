Radio & Podcast 25.03.2026

Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 σου φτιάχνουν την απόλυτη ανοιξιάτικη playlist για τα road trips σου

Οι ανοιξιάτικες playlists των παραγωγών του Mad Radio 106,2 για road trips γεμάτα ενέργεια, διάθεση και την αίσθηση της άνοιξης σε κάθε διαδρομή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, φέρνοντας ζεστές μέρες, ανθισμένα τοπία και την επιθυμία για εξερεύνηση. Τι καλύτερο από ένα ανοιξιάτικο road trip, όπου η διαδρομή αποκτά ξεχωριστό νόημα μέσα από τη μουσική; Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 έχουν δημιουργήσει τις δικές τους playlists, γεμάτες τραγούδια που συνοδεύουν τέλεια κάθε χιλιόμετρο στον δρόμο, προσφέροντας ενέργεια, διάθεση και την αίσθηση της άνοιξης σε κάθε στάση και μικρή ανακάλυψη κατά τη διαδρομή.

Κάθε κομμάτι είναι μια προσωπική πρόταση των παραγωγών, επιλεγμένο για να δένει με την αίσθηση της ελευθερίας και της περιπέτειας που φέρνει η εποχή. Από χαλαρές μελωδίες για ήρεμα τοπία μέχρι δυναμικά κομμάτια που γεμίζουν το αυτοκίνητο με θετική ενέργεια, η μουσική γίνεται οδηγός, παρέα και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φύση, το τοπίο και τη χαρά ενός ανοιξιάτικου ταξιδιού.

Αντιγόνη Βιντιάδη

Αν ετοιμάζεις την πρώτη ανοιξιάτικη εξόρμηση με το αυτοκίνητο, η Αντιγόνη Βιντιάδη, έχει φτιάξει την τέλεια playlist για να ξεκινήσεις τη μέρα με ενέργεια και χαμόγελο. Στη λίστα της βρίσκονται τραγούδια που δεν γίνεται να μην σου φτιάξουν τη διάθεση: από το κλασικό «What Makes You Beautiful» των One Direction, μέχρι το αξεπέραστο «MMMBop»των Hanson, που σε βάζουν αμέσως στο mood της διαδρομής.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Ο καιρός ανοίγει, τα παράθυρα κατεβαίνουν, και κάπου ανάμεσα σε διαδρομές και σκέψεις παίζει το soundtrack της άνοιξης. Για μένα, αυτό το ταξίδι ξεκινάει με το «Strangers από την Kenya Grace», ένα κομμάτι που έχει αυτή τη μελαγχολική ελευθερία, σαν να φεύγεις χωρίς προορισμό αλλά με λόγο. Δεν είναι απλά road trip, είναι εκείνη η στιγμή που αλλάζεις διάθεση, αφήνεις πίσω τον χειμώνα και μπαίνεις σε κάτι καινούργιο… χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι είναι».

Φαίη Βώκου

«Άνοιξη σημαίνει ήλιος, αρώματα, χρώματα, τιτιβίσματα και είναι η εποχή που η μελισσούλα και ο μελισσούλος συναντιούνται με φόντο όλα τα προηγούμενα… Εδώ λοιπόν χρειάζεται μουσική! Η μουσική δίνει το vibe στα πάντα και εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα πακετάκι για να μπεις σε spring mood! Μπορείς να τα ακούσεις και με τη σειρά που στα γράφω: «Jump» Van Halen, «Mr. Brightside» The Killers (Jacques Lu Cont’s Thin White Duke Radio Mix), «Friday I’m in Love» The Cure, «Radio GaGa» Queen, «I’m Still Standing» Elton John, «Take On Me» A-ha, «Call Me Maybe» Carly Rae Jepsen, «Wide Awake» Katy Perry. Είναι η τέλεια soundtrack για να ζήσεις την άνοιξη με ενέργεια και καλή διάθεση!»

Κατερίνα Ψύχα

«Για το πρώτο ανοιξιάτικο road trip της χρονιάς, διαλέγω το “Espresso” της Sabrina Carpenter. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που σου φτιάχνουν τη διάθεση από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με ρυθμό που σε βάζει αυτόματα σε mood εξόρμησης. Έχει αυτή την ανεπιτήδευτη ανεμελιά που ταιριάζει με τον ήλιο, τη διαδρομή και την αίσθηση ότι αφήνεις πίσω τον χειμώνα. Ιδανικό soundtrack για να ανοίξεις τα παράθυρα, να δυναμώσεις την ένταση και απλώς να απολαύσεις τη διαδρομή. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ, ΝΑΙ;;;;!!!»

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα