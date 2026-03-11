Η πόλη μέσα από τα αγαπημένα στέκια των παραγωγών του Mad Radio 106,2

Η πόλη κρύβει μικρούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της και ποιος καλύτερος να σου τους αποκαλύψει από τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά τον παλμό της. Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αφήνουν για λίγο το μικρόφωνο του στούντιο και βγαίνουν στους δρόμους για να μοιραστούν τα δικά τους αγαπημένα σημεία. Εκεί όπου χαλαρώνουν μετά το radio shift, όπου σταματούν για το καλύτερο street food ή όπου απολαμβάνουν ένα ποτό με καλή μουσική και ατμόσφαιρα.

Σε αυτό το άρθρο, κάθε παραγωγός γίνεται ο δικός σου ξεναγός στην πόλη και αποκαλύπτει ένα spot που αξίζει να ανακαλύψεις. Από ένα κρυφό μπαρ ιδανικό για ένα πρώτο ραντεβού μέχρι ένα πάρκο όπου μπορείς να χαθείς στη μουσική με τα ακουστικά σου, οι επιλογές τους δημιουργούν έναν διαφορετικό χάρτη της πόλης γεμάτο ήχους, γεύσεις και μικρές εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο Mad.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

«Το spot που θα πρότεινα είναι το Fairytale στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ένα ιδιαίτερο café-restaurant με αισθητική που θυμίζει παραμύθι και ξεχωρίζει αμέσως από την ατμόσφαιρά του. Προσωπικά το θεωρώ ιδανικό τόσο για έναν χαλαρό καφέ μέσα στη μέρα όσο και για ένα βραδινό ποτό σε πιο ατμοσφαιρικό mood. Ο χώρος είναι γεμάτος μικρές λεπτομέρειες που σε κάνουν να νιώθεις σαν να μπαίνεις σε έναν μικρό φανταστικό κόσμο, κάτι που το κάνει τέλεια επιλογή για να αποφορτιστείς μετά από ένα radio shift. Είναι επίσης πολύ ωραία επιλογή για ραντεβού, γιατί συνδυάζει cozy περιβάλλον, ωραία μουσική και πολύ καλά cocktails. Είναι από εκείνα τα spots που αξίζει να ανακαλύψεις αν θέλεις μια μικρή απόδραση μέσα στην πόλη».

Κατερίνα Πεφτίτση

«Αν μιλήσω στην ψυχή του ροκά που αγαπά την καλή μουσική, τα western vibes και το καλό φαγητό, τότε το Nathan’s Saloon στην Πανόρμου είναι για μένα το ιδανικό spot, ειδικά αν έχεις τα ίδια vibes με εμένα. Για βόλτα στη φύση θα πρότεινα το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, ένα πάρκο με υπέροχη ενέργεια που είναι τέλειο για περπάτημα, πικ νικ και λίγη μουσική στα ακουστικά. Και για το τέλος, αν μιλάμε για ραντεβουδάκι, το Almagesti Classic Bar είναι κατά τη γνώμη μου το ιδανικό μέρος. Βρίσκεται στον Κεραμεικό και είναι ένα αρκετά κρυμμένο spot που ξεχωρίζει από τη mainstream σκηνή της περιοχής. Σε κερδίζει αμέσως με το μοναδικό της στυλ και την ατμόσφαιρα που θυμίζει αυθεντικό jazz bar στη Νέα Υόρκη».

Φαίη Βώκου

«Το αγαπημένο μου στέκι για street food, ειδικά αν σου αρέσει το μεξικάνικο, βρίσκεται στο κέντρο του Χαλανδρίου και είναι το El Pasito. Συνδυάζεται τέλεια με μια βόλτα στα μαγαζιά πριν ή μετά τον καφέ σου και, φυσικά, έχει και ωραία περατζάδα, αφού βρίσκεται πάνω σε πεζόδρομο. Για ποτό θα πας στο White Monkey, γνωστό για τα ιδιαίτερα cocktails που σερβίρονται σε αντιπροσωπευτικά ποτήρια και για το tropical περιβάλλον που δημιουργεί αμέσως exotic vibes.

Αν πάλι είσαι loner με headphones ή σου αρέσει να βολτάρεις με το αυτοκίνητο με τη μουσική δυνατά στα ηχεία, τότε μια διαδρομή σε παραλιακό δρόμο την ώρα του ξημερώματος ή του ηλιοβασιλέματος είναι ό,τι πρέπει. Το ίδιο ισχύει και για μια βόλτα στον Λυκαβηττό, Πεντέλη, Πάρνηθα με «πιάτο» την Αττική. Είναι ένα μικρό αλλά σίγουρο escape plan από την καθημερινότητα».

Κατερίνα Ψύχα

«Στα βόρεια προάστια θα με βρεις, γενικά! Αν με ψάξεις! Έχω ένα μικρό ritual μετά το radio-shift. Ανεβαίνω στη Cho Cho San στη Δροσιά, ένα ασιατικό spot με υπέροχο καταπράσινο κήπο, που ακόμη και τον χειμώνα είναι από τα αγαπημένα μου μέρη. Κάθομαι έξω με τη σόμπα αναμμένη και μια κουβερτούλα στους ώμους, παραγγέλνω sushi και το αγαπημένο μου ροζέ του Κώστα Λαζαρίδη και χαλαρώνω μετά την εκπομπή. Μετά το δείπνο, παίρνω παγωτό φιστίκι σε χωνάκι και γυρίζω περπατώντας σπίτι μέσα από μια ήσυχη διαδρομή με δέντρα και χωρίς αυτοκίνητα, από αυτές που σου θυμίζουν γιατί αγαπάς τη Δροσιά. Και τις Κυριακές, το πρόγραμμα έχει πάντα βόλτα στον Διόνυσο, σε όμορφες, δεντρόφυτες διαδρομές που είναι ιδανικές για περπάτημα και καθαρό μυαλό».

