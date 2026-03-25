Living 25.03.2026

Τα 5 αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με καυτό νερό

Μάθε πώς να τα καθαρίζεις με χλιαρό ή κρύο νερό για να τα διατηρείς σε άριστη κατάσταση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι το καυτό νερό καθαρίζει καλύτερα τα πάντα, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ορισμένα αντικείμενα και υλικά είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και η χρήση υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να τα καταστρέψει ή να αλλοιώσει την υφή τους. Για αυτό, πριν πλύνεις κάτι, καλό είναι να ελέγχεις τις οδηγίες και να επιλέγεις τη σωστή θερμοκρασία νερού για να διατηρήσεις τα αντικείμενα σου σε καλή κατάσταση.

1. Κεραμικά και πορσελάνες

Πιάτα, κούπες ή άλλα κεραμικά αντικείμενα δεν αγαπούν το καυτό νερό, ιδιαίτερα τον χειμώνα όταν η θερμοκρασία γύρω τους είναι χαμηλή. Η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή φθορά στην επιφάνειά τους. Χρησιμοποίησε χλιαρό νερό για το πλύσιμο και, αν υπάρχουν επίμονα υπολείμματα, άφησέ τα να μουλιάσουν ή φτιάξε μια πάστα από μαγειρική σόδα και νερό για να τα τρίψεις απαλά.

2. Ξύλινα σκεύη και σανίδες κοπής

Τα ξύλινα εργαλεία κουζίνας είναι ευαίσθητα στη θερμότητα και στο παρατεταμένο νερό. Πλύνε τα αμέσως μετά τη χρήση με χλιαρό νερό και σαπούνι, τρίβοντάς τα με την τραχιά πλευρά ενός σφουγγαριού. Στέγνωσέ τα αμέσως για να αποφύγεις τη συσσώρευση υγρασίας. Για επίμονες λεκέδες ή υπολείμματα τροφών, τρίψε με χοντρό αλάτι και λεμόνι.

3. Γυάλινα ποτήρια

Τα γυάλινα αντικείμενα μπορεί να ραγίσουν εύκολα με αλλαγές θερμοκρασίας. Για να τα διατηρήσεις, προτίμησε να τα ξεπλένεις με κρύο ή χλιαρό νερό. Σε επίμονους λεκέδες, η πάστα μαγειρικής σόδας με νερό μπορεί να φέρει ξανά τη λάμψη τους. Εναλλακτικά, για καλύτερο καθαρισμό, μπορείς να τα μουλιάσεις σε ξίδι.

4. Πέτρινοι πάγκοι και νεροχύτες

Οι πέτρινες επιφάνειες, όπως μάρμαρο ή γρανίτης, επηρεάζονται από τις θερμοκρασιακές αλλαγές. Σκούπισέ τες με ένα μαλακό πανί μικροϊνών βουτηγμένο σε λίγο κρύο νερό και κάνε γυάλισμα μία φορά το μήνα για να διατηρείς τη λάμψη τους. Προσοχή στη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές με τη θερμοκρασία του χώρου.

5. Τάπερ και δοχεία αποθήκευσης

Τα γυάλινα και κεραμικά τάπερ δεν πρέπει να πλένονται με καυτό νερό. Προτίμησε κρύο νερό και, αν χρειάζεται, πρόσθεσε μαγειρική σόδα και λίγο φυτικό λάδι για να αφαιρέσεις ακόμα και τα πιο επίμονα υπολείμματα τροφών.

