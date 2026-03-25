Living 25.03.2026

Η Google τιμά την 25η Μαρτίου με ειδικό doodle αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας η αρχική σελίδα της Google για τη διπλή γιορτή του Ελληνισμού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η 25η Μαρτίου δεν αποτελεί μόνο μια ημερομηνία ιστορικής μνήμης για την Ελλάδα, αλλά και μια στιγμή που προσελκύει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Κάθε χρόνο, η παγκόσμια παρουσία της ημέρας αποτυπώνεται με διαφορετικούς τρόπους και ένας από αυτούς είναι η συμβολική αναφορά της Google μέσα από τα γνωστά doodles, που συχνά αναδεικνύουν σημαντικά γεγονότα και επετείους.

Με αφορμή την εθνική επέτειο του 1821, η Google αφιερώνει και φέτος το κεντρικό της doodle στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας το λογότυπό της στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Η εικόνα που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της μηχανής αναζήτησης αποτυπώνει τη γαλανόλευκη, μεταφέροντας ένα μήνυμα τιμής προς την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για την ανεξαρτησία.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική, καθώς η Google τιμά κάθε χρόνο την 25η Μαρτίου με αντίστοιχη θεματική αναφορά, εντάσσοντας την επέτειο σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον που αναδεικνύει ιστορικές στιγμές από διαφορετικές χώρες.

Η ημέρα, ωστόσο, έχει διπλό χαρακτήρα για τον Ελληνισμό, καθώς συνδέεται όχι μόνο με την έναρξη της Επανάστασης του 1821, αλλά και με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η σύμπτωση αυτή ενισχύει τον συμβολισμό της, συνδυάζοντας την εθνική μνήμη με τη θρησκευτική παράδοση.

Μέσα από το σημερινό doodle, η Google αναδεικνύει τη σημασία της 25ης Μαρτίου σε διεθνές επίπεδο, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία και οι εθνικές επέτειοι συνεχίζουν να βρίσκουν θέση ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα και τη σημασία τους.

