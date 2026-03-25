Living 25.03.2026

Πώς ο μπακαλιάρος με τη σκορδαλιά έγινε το απόλυτο έθιμο της 25ης Μαρτίου

Γιατί ένα απλό πιάτο συνδέθηκε με τη θρησκεία, την ιστορία και τον συμβολισμό της ημέρας
Κάθε εθνική και θρησκευτική γιορτή στην Ελλάδα συνοδεύεται από εικόνες, μνήμες και γεύσεις που επαναλαμβάνονται σχεδόν τελετουργικά. Ανάμεσά τους, η 25η Μαρτίου ξεχωρίζει όχι μόνο για το ιστορικό και θρησκευτικό της βάρος, αλλά και για την απόλυτη κυριαρχία ενός συγκεκριμένου πιάτου στο τραπέζι. Ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά δεν είναι απλώς μια καθιερωμένη επιλογή, αλλά ένα διατροφικό σύμβολο που έχει επιβιώσει στον χρόνο, κουβαλώντας μαζί του μια ολόκληρη αφήγηση.

Η σύνδεση του συγκεκριμένου φαγητού με τη συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι τυχαία. Η 25η Μαρτίου βρίσκεται μέσα στη Σαρακοστή, περίοδο κατά την οποία η νηστεία περιορίζει σημαντικά τις διατροφικές επιλογές. Ωστόσο, η εορτή του Ευαγγελισμού επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού, κάτι που μετατρέπει το τραπέζι της ημέρας σε μια σπάνια εξαίρεση μέσα στη νηστεία.

Διάβασε επίσης: Η πιο νόστιμη σκορδαλιά που μπορείς να ετοιμάσεις για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Σε παλαιότερες δεκαετίες, το ψάρι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, η εύρεση φρέσκου ψαριού ήταν δύσκολη υπόθεση. Ο παστός μπακαλιάρος αποτέλεσε τη λύση, καθώς μπορούσε να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλοιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο του εορταστικού τραπεζιού και σταδιακά ταυτίστηκε με την ημέρα.

Η σκορδαλιά, που συνοδεύει το πιάτο, δεν προστέθηκε απλώς για γευστικούς λόγους. Το σκόρδο είχε από την αρχαιότητα ιδιαίτερη θέση στην ελληνική παράδοση, καθώς θεωρούνταν στοιχείο που ενισχύει τον οργανισμό και προστατεύει από ασθένειες. Έτσι, ο συνδυασμός του με τον μπακαλιάρο απέκτησε και μια συμβολική διάσταση, συνδέοντας τη διατροφή με την έννοια της δύναμης και της αντοχής.

Παράλληλα, το ίδιο το πιάτο αντανακλά και κοινωνικές προεκτάσεις. Ο μπακαλιάρος, ως ένα τρόφιμο προσιτό και διαδεδομένο, συνδέεται με την καθημερινότητα και τη λαϊκή κουλτούρα, ενώ η έντονη παρουσία της σκορδαλιάς προσδίδει έναν χαρακτήρα δυναμισμό που δεν περνά απαρατήρητος. Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, το φαγητό αποκτά μια ιδιαίτερη ταυτότητα που ξεπερνά τη γεύση.

Σήμερα, ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της 25ης Μαρτίου, όχι μόνο ως παράδοση που τηρείται, αλλά και ως ένας τρόπος σύνδεσης με το παρελθόν. Σε μια εποχή όπου πολλά έθιμα αλλάζουν ή χάνονται, η συγκεκριμένη συνήθεια παραμένει ζωντανή, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία και η παράδοση συχνά διατηρούνται μέσα από τις πιο απλές καθημερινές πράξεις.

Διάβασε επίσης: Ο πιο τραγανός μπακαλιάρος για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Δες επίσης

Sugar scrub: Το μυστικό για δέρμα απαλό και λαμπερό που κρύβεται στο σπίτι σου

Τα fashion must-have της Gwyneth Paltrow βγαίνουν σε δημοπρασία

4 ζώδια μπαίνουν σε περίοδο σύγκρουσης και τίποτα δεν θα είναι ίδιο

Πώς το «φαινόμενο του δεύτερου γεύματος» θα σου χαρίσει την ενέργεια που χρειάζεσαι

5 τρόποι για να κάνεις το μικρό σου δωμάτιο να φαίνεται πιο άνετο

Ο πιο τραγανός μπακαλιάρος για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου

Έρχονται λεφτά και επιτυχίες για 4 ζώδια έως τον Ιούνιο

3 έξυπνα tricks για να κάνεις τα χείλη του πιο juicy με ένα lip liner

Πώς να φορέσεις το lace top όπως τα it-girls του Instagram

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα