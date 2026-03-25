Πώς ο μπακαλιάρος με τη σκορδαλιά έγινε το απόλυτο έθιμο της 25ης Μαρτίου

Γιατί ένα απλό πιάτο συνδέθηκε με τη θρησκεία, την ιστορία και τον συμβολισμό της ημέρας

Κάθε εθνική και θρησκευτική γιορτή στην Ελλάδα συνοδεύεται από εικόνες, μνήμες και γεύσεις που επαναλαμβάνονται σχεδόν τελετουργικά. Ανάμεσά τους, η 25η Μαρτίου ξεχωρίζει όχι μόνο για το ιστορικό και θρησκευτικό της βάρος, αλλά και για την απόλυτη κυριαρχία ενός συγκεκριμένου πιάτου στο τραπέζι. Ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά δεν είναι απλώς μια καθιερωμένη επιλογή, αλλά ένα διατροφικό σύμβολο που έχει επιβιώσει στον χρόνο, κουβαλώντας μαζί του μια ολόκληρη αφήγηση.

Η σύνδεση του συγκεκριμένου φαγητού με τη συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι τυχαία. Η 25η Μαρτίου βρίσκεται μέσα στη Σαρακοστή, περίοδο κατά την οποία η νηστεία περιορίζει σημαντικά τις διατροφικές επιλογές. Ωστόσο, η εορτή του Ευαγγελισμού επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού, κάτι που μετατρέπει το τραπέζι της ημέρας σε μια σπάνια εξαίρεση μέσα στη νηστεία.

Σε παλαιότερες δεκαετίες, το ψάρι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα, η εύρεση φρέσκου ψαριού ήταν δύσκολη υπόθεση. Ο παστός μπακαλιάρος αποτέλεσε τη λύση, καθώς μπορούσε να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να αλλοιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο του εορταστικού τραπεζιού και σταδιακά ταυτίστηκε με την ημέρα.

Η σκορδαλιά, που συνοδεύει το πιάτο, δεν προστέθηκε απλώς για γευστικούς λόγους. Το σκόρδο είχε από την αρχαιότητα ιδιαίτερη θέση στην ελληνική παράδοση, καθώς θεωρούνταν στοιχείο που ενισχύει τον οργανισμό και προστατεύει από ασθένειες. Έτσι, ο συνδυασμός του με τον μπακαλιάρο απέκτησε και μια συμβολική διάσταση, συνδέοντας τη διατροφή με την έννοια της δύναμης και της αντοχής.

Παράλληλα, το ίδιο το πιάτο αντανακλά και κοινωνικές προεκτάσεις. Ο μπακαλιάρος, ως ένα τρόφιμο προσιτό και διαδεδομένο, συνδέεται με την καθημερινότητα και τη λαϊκή κουλτούρα, ενώ η έντονη παρουσία της σκορδαλιάς προσδίδει έναν χαρακτήρα δυναμισμό που δεν περνά απαρατήρητος. Μέσα από αυτόν τον συνδυασμό, το φαγητό αποκτά μια ιδιαίτερη ταυτότητα που ξεπερνά τη γεύση.

Σήμερα, ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της 25ης Μαρτίου, όχι μόνο ως παράδοση που τηρείται, αλλά και ως ένας τρόπος σύνδεσης με το παρελθόν. Σε μια εποχή όπου πολλά έθιμα αλλάζουν ή χάνονται, η συγκεκριμένη συνήθεια παραμένει ζωντανή, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία και η παράδοση συχνά διατηρούνται μέσα από τις πιο απλές καθημερινές πράξεις.

