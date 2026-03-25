Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)

Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη, η δοξολογία και η στρατιωτική παρέλαση συνθέτουν το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με τον χαρακτηριστικό ήχο των κανονιοβολισμών να διαπερνά την πρωινή ησυχία της πόλης, ξεκίνησαν στην Αθήνα οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ημέρας με έντονο συμβολισμό και ιστορική βαρύτητα.

Η πρώτη βολή σημειώθηκε στις 06:21 από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, δίνοντας το έναυσμα για τη συνέχεια της τελετουργίας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 21 κανονιοβολισμοί, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο που τηρείται κάθε χρόνο για την απόδοση τιμών στην επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίστηκε με την έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00, σε μια συμβολική κίνηση που συνδέει το παρόν με τη διαχρονική ιστορική κληρονομιά της χώρας.

Στις 10:00 έγινε η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, με τη λειτουργία να τελείται υπό την προεδρία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 11:00 με τη στρατιωτική παρέλαση μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα παρελάσουν παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγώνες για την ελευθερία.

