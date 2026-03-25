Η Kirsten Dunst στο The Housemaid δίπλα στη Sydney Sweeney

Η Lionsgate επενδύει δυναμικά στη συνέχεια της επιτυχίας του 2025 με ένα ισχυρό πρωταγωνιστικό δίδυμο και την επιστροφή βασικών συντελεστών

Σε τροχιά ενίσχυσης της κινηματογραφικής της επιτυχίας κινείται η Lionsgate, προχωρώντας στη συνέχεια της ταινίας «The Housemaid» με τίτλο «The Housemaid’s Secret» και με μια ηχηρή προσθήκη στο καστ. Η Kirsten Dunst θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Sydney Sweeney, ενισχύοντας τη δυναμική του εγχειρήματος που βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο της σειράς της Freida McFadden.

Στη σκηνοθετική καρέκλα επιστρέφει ο Paul Feig. Το σενάριο υπογράφει η Rebecca Sonnenshine, η οποία είχε διασκευάσει και το πρώτο βιβλίο για τη μεγάλη οθόνη, συμβάλλοντας στην εμπορική του επιτυχία.

Στο «The Housemaid’s Secret» η Sydney Sweeney επανέρχεται στον ρόλο της Millie, η οποία αναλαμβάνει εργασία ως οικιακή βοηθός σε μια γυναίκα που δεν της επιτρέπεται να συναντήσει. Σύντομα, η πρωταγωνίστρια έρχεται αντιμέτωπη με μια κρυφή πραγματικότητα πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα, όπου αποκαλύπτονται μυστικά πιο σκοτεινά ακόμη και από τα δικά της. Στην ταινία επιστρέφει και ο Michele Morrone, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του Enzo.

Η πρόεδρος του Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Kirsten Dunst ιδιαίτερα σημαντική, δηλώνοντας ότι «είναι προνόμιο να μεταφέρουμε το επόμενο κεφάλαιο του «The Housemaid» με την Kirsten Dunst, η οποία αποτελεί εμβληματική παρουσία και η καριέρα της αποτυπώνει εξαιρετικό εύρος και τόλμη». Όπως πρόσθεσε, «δίπλα στη χαρισματική Sydney Sweeney, θα αποτελέσει μια εκρηκτική δύναμη σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται».

Η πρώτη ταινία «The Housemaid» εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2025, συγκεντρώνοντας σχεδόν 400 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Μετά την εμπορική αυτή πορεία, η Lionsgate κινήθηκε ταχύτατα για την υλοποίηση της συνέχειας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη συμμετοχή της Sydney Sweeney και να πλαισιώσει το καστ με ένα ακόμη ηχηρό όνομα. Η επιλογή της Kirsten Dunst προέκυψε έπειτα από σειρά συναντήσεων, καθώς η ηθοποιός βρισκόταν σε περίοδο αυξημένης ζήτησης μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της.

Η Kirsten Dunst, υποψήφια για Όσκαρ, συνεχίζει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο στην καριέρα της, έχοντας ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει στη συνέχεια του «A Minecraft Movie», ενώ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στη νέα ταινία του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Ruben Östlund με τίτλο «The Entertainment System Is Down». Παράλληλα, οι πρόσφατες εμφανίσεις της στις ταινίες «Roofman» και «Civil War» ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο.

Με ισχυρή δημιουργική ομάδα και πρωταγωνιστές υψηλού κύρους, το «The Housemaid’s Secret» φιλοδοξεί να επαναλάβει και να διευρύνει την επιτυχία της πρώτης ταινίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Lionsgate στον χώρο των εμπορικών κινηματογραφικών παραγωγών.

