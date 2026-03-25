Streaming News 25.03.2026

Η Maya Hawke στη νέα σειρά του Netflix The God of the Woods

Η Maya Hawke συνεχίζει τη συνεργασία της με την πλατφόρμα μετά το «Stranger Things» σε μια σκοτεινή ιστορία μυστηρίου και οικογενειακών μυστικών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Maya Hawke εντάσσεται στο δυναμικό του Netflix για ακόμη μία παραγωγή, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα δραματική σειρά «The God of the Woods», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Liz Moore.

Η σειρά εκτυλίσσεται στα Adirondacks της Νέας Υόρκης και ακολουθεί μια πολυεπίπεδη αφήγηση που εξερευνά τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Van Laar, τις κοινωνικές εντάσεις και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από θερινή κατασκήνωση της οικογένειας. Η υπόθεση συνδέεται με μια παλαιότερη τραγωδία, καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν και αποκαλύπτει τις συνέπειες της εξουσίας και των προνομίων.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Maya Hawke θα υποδυθεί τη Judy Luptack, μια ευφυή και αποφασιστική ερευνήτρια που εργάζεται σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, ως η πρώτη γυναίκα στο Bureau of Criminal Investigation. Ο χαρακτήρας της αναλαμβάνει να διαλευκάνει την εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας, σε μια υπόθεση που αναμένεται να εξελιχθεί σε σύνθετο ψυχολογικό και κοινωνικό δράμα.

Με τη συμμετοχή της στη νέα παραγωγή, η Maya Hawke διατηρεί τη στενή σχέση της με το Netflix, έχοντας ήδη ξεχωρίσει μέσα από τον ρόλο της ως Robin Buckley στη δημοφιλή σειρά «Stranger Things», στην οποία συμμετείχε από τον τρίτο κύκλο έως και το φινάλε το 2025.

Η ηθοποιός έχει επίσης αναπτύξει σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Once Upon a Time in Hollywood», «Asteroid City» και «Inside Out 2», ενώ στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί και στη σειρά «The Good Lord Bird» δίπλα στον πατέρα της Ethan Hawke.

Το σενάριο της σειράς συνυπογράφουν η Liz Moore και η Liz Hannah, οι οποίες αναλαμβάνουν και τον ρόλο των showrunners. Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Maya Hawke στη διεθνή σκηνή, σε μια περίοδο όπου η καριέρα της εξελίσσεται δυναμικά και με επιλογές που συνδυάζουν εμπορική απήχηση και καλλιτεχνική φιλοδοξία.

