Fashion 25.03.2026

Τα fashion must-have της Gwyneth Paltrow βγαίνουν σε δημοπρασία

Η γκαρνταρόμπα της Gwyneth Paltrow, από καθημερινά αντικείμενα μέχρι iconic designer κομμάτια, βγαίνει τώρα σε δημοπρασία
Μαρία Χατζηγιάννη

Από ένα προσωποποιημένο καπέλο για τον ήλιο και ένα φούτερ με slogan μέχρι ένα κολιέ «mom» και ένα παλιό τεύχος της Cosmopolitan, η συλλογή της Gwyneth Paltrow που βγαίνει σε δημοπρασία θυμίζει καθημερινά αντικείμενα, αλλά πίσω τους κρύβεται η προσωπική ζωή μιας σταρ του Hollywood. Περίπου 300 αντικείμενα της ηθοποιού θα τεθούν σε πλειστηριασμό την επόμενη εβδομάδα από τον οίκο Julien’s στο Los Angeles, γνωστό για ιστορικές δημοπρασίες όπως το «γυμνό» φόρεμα της Marilyn Monroe ή το δερμάτινο μπουφάν της Olivia Newton-John στο Grease.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει κομμάτια που ξεκινούν από περίπου $50 για προσωπικά stationery και καθημερινά αντικείμενα, αλλά και πιο εντυπωσιακά κομμάτια όπως ένα T-shirt Dolce & Gabbana με το slogan «Material Girl» που έχει φτάσει ήδη τα $800 σε προσφορές, ένα jumpsuit RED Valentino στα $600 και το κολιέ «mom» στα $700. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες του πρώην συζύγου της, Chris Martin, με το συγκρότημα Coldplay, καθώς και κομμάτια από τη δική της μάρκα Goop G Label.

Η ιδέα της δημοπρασίας προέκυψε μετά από μια μετακόμιση και μια πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο. Η Paltrow δήλωσε στο Vogue ότι θα ήθελε «να κάνει ένα τεράστιο garage sale», και πολλά από τα αντικείμενα θυμίζουν ακριβώς αυτό. Σύμφωνα με τον Martin Nolan, συνιδρυτή του Julien’s, η ίδια ήθελε να αποφευχθεί η εικόνα μιας αποκλειστικής, elitist δημοπρασίας, με σκοπό οι τιμές να είναι προσιτές σε όλους. Το μότο της Gwyneth για το μέλλον είναι σαφές: «Αν αποκτώ κάτι νέο, αφήνω κάτι άλλο να φύγει».

Η δημοπρασία περιλαμβάνει τόσο καθημερινά αντικείμενα που φανερώνουν μια πιο ανθρώπινη πλευρά της σταρ, όσο και iconic κομμάτια υψηλής μόδας, όπως το Atelier Versace φόρεμα που φόρεσε στα Country Music Awards το 2010 ή ένα σετ Gianni Versace του 1999 που φόρεσε στον Λευκό Οίκο. Όπως εξηγεί η fashion editor Hannah Jackson, αυτά τα κομμάτια συνδυάζουν την ιστορία με τη μόδα, ενώ αποτελούν μοναδική ευκαιρία για συλλέκτες που θέλουν να ξεκινήσουν τη συλλογή τους με προσιτά και παράλληλα iconic κομμάτια.

Η δημοπρασία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς προσωπικά αντικείμενα και κομμάτια μόδας από μια σταρ που συνεχίζει να ζει και να δημιουργεί, σε αντίθεση με συλλεκτικά κομμάτια από θρυλικές μορφές όπως η Marilyn Monroe, όπου η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και οι τιμές εκτοξεύονται.

