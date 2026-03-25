Η Brandy αποκτά το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

H Issa Rae και ο Kenneth “Babyface” Edmonds θα τιμήσουν τη βραβευμένη καλλιτέχνιδα Brandy σε μια τελετή που αναγνωρίζει τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική και την ψυχαγωγία

Η Brandy πρόκειται να τιμηθεί με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 11.30 το πρωί, στη διεύθυνση 6201 Hollywood Boulevard. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού. Στην τελετή θα μιλήσουν η ηθοποιός και σεναριογράφος Issa Rae, καθώς και ο τραγουδιστής και παραγωγός Kenneth “Babyface” Edmonds, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει η Sibley Scoles.

Η συνεργασία της Brandy με τον Kenneth “Babyface” Edmonds υπήρξε καθοριστική για την πορεία της, καθώς εκείνος υπέγραψε το τραγούδι «Sittin’ Up in My Room», το οποίο ηχογράφησε η καλλιτέχνις για το soundtrack της ταινίας «Waiting to Exhale» το 1995. Το single έφτασε έως το Νο. 2 τόσο στο Billboard Hot 100 όσο και στο Hot R&B Hip Hop Songs chart.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση για την Brandy. Στις 29 Ιανουαρίου τιμήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective, μαζί με τους Pharrell Williams και Kirk Franklin, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της παραμένει το «The Boy Is Mine», η συνεργασία της με τη Monica το 1998, που παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες, καταγράφοντας ρεκόρ ως το πιο μακροχρόνιο Νο. 1 ντουέτο μεταξύ δύο γυναικών. Το τραγούδι τιμήθηκε με Grammy στην κατηγορία καλύτερης R&B ερμηνείας από ντουέτο ή συγκρότημα, αποτελώντας μέχρι σήμερα τη μοναδική νίκη της Brandy σε σύνολο 13 υποψηφιοτήτων. Συνολικά, η Brandy έχει κατακτήσει 2 κορυφές στο Billboard Hot 100 και 3 στο Hot R&B Hip Hop Songs, ενώ έχει σημειώσει 4 άλμπουμ στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200, όλα εκ των οποίων έφτασαν έως την πρώτη τριάδα.

Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, η Brandy έχει διαγράψει και σημαντική καριέρα στην υποκριτική. Πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Moesha» από το 1996 έως το 2001, ενώ ενσάρκωσε τη Σταχτοπούτα στην τηλεταινία «Rodgers & Hammerstein’s Cinderella» το 1997.

Η παραγωγός του θεσμού Ana Martinez δήλωσε «Η Brandy έχει γοητεύσει το κοινό για δεκαετίες με τη φωνή και την καλλιτεχνική της ταυτότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης R&B και εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών. Η απονομή του αστεριού αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της μουσικής της πορείας, αλλά και της διαρκούς επιρροής της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα».

Το αστέρι της Brandy θα είναι το 2.839ο που τοποθετείται στη Λεωφόρο της Δόξας, έναν από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς του Los Angeles, τον οποίο διαχειρίζεται το Hollywood Chamber of Commerce και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από το 1960.

