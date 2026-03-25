Μουσικά Νέα 25.03.2026

Η Brandy αποκτά το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

H Issa Rae και ο Kenneth “Babyface” Edmonds θα τιμήσουν τη βραβευμένη καλλιτέχνιδα Brandy σε μια τελετή που αναγνωρίζει τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική και την ψυχαγωγία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Brandy πρόκειται να τιμηθεί με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Hollywood, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 11.30 το πρωί, στη διεύθυνση 6201 Hollywood Boulevard. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού. Στην τελετή θα μιλήσουν η ηθοποιός και σεναριογράφος Issa Rae, καθώς και ο τραγουδιστής και παραγωγός Kenneth “Babyface” Edmonds, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει η Sibley Scoles.

Η συνεργασία της Brandy με τον Kenneth “Babyface” Edmonds υπήρξε καθοριστική για την πορεία της, καθώς εκείνος υπέγραψε το τραγούδι «Sittin’ Up in My Room», το οποίο ηχογράφησε η καλλιτέχνις για το soundtrack της ταινίας «Waiting to Exhale» το 1995. Το single έφτασε έως το Νο. 2 τόσο στο Billboard Hot 100 όσο και στο Hot R&B Hip Hop Songs chart.

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Madonna και η Julia Garner τραγουδούν το Like a Virgin και γίνονται viral

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη αναγνώριση για την Brandy. Στις 29 Ιανουαρίου τιμήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης Recording Academy Honors Presented by the Black Music Collective, μαζί με τους Pharrell Williams και Kirk Franklin, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της παραμένει το «The Boy Is Mine», η συνεργασία της με τη Monica το 1998, που παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 13 εβδομάδες, καταγράφοντας ρεκόρ ως το πιο μακροχρόνιο Νο. 1 ντουέτο μεταξύ δύο γυναικών. Το τραγούδι τιμήθηκε με Grammy στην κατηγορία καλύτερης R&B ερμηνείας από ντουέτο ή συγκρότημα, αποτελώντας μέχρι σήμερα τη μοναδική νίκη της Brandy σε σύνολο 13 υποψηφιοτήτων. Συνολικά, η Brandy έχει κατακτήσει 2 κορυφές στο Billboard Hot 100 και 3 στο Hot R&B Hip Hop Songs, ενώ έχει σημειώσει 4 άλμπουμ στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200, όλα εκ των οποίων έφτασαν έως την πρώτη τριάδα.

www.instagram.com/brandy/

Παράλληλα με τη μουσική της πορεία, η Brandy έχει διαγράψει και σημαντική καριέρα στην υποκριτική. Πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Moesha» από το 1996 έως το 2001, ενώ ενσάρκωσε τη Σταχτοπούτα στην τηλεταινία «Rodgers & Hammerstein’s Cinderella» το 1997.

Η παραγωγός του θεσμού Ana Martinez δήλωσε «Η Brandy έχει γοητεύσει το κοινό για δεκαετίες με τη φωνή και την καλλιτεχνική της ταυτότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης R&B και εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών. Η απονομή του αστεριού αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο της μουσικής της πορείας, αλλά και της διαρκούς επιρροής της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα».

Το αστέρι της Brandy θα είναι το 2.839ο που τοποθετείται στη Λεωφόρο της Δόξας, έναν από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς του Los Angeles, τον οποίο διαχειρίζεται το Hollywood Chamber of Commerce και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από το 1960.

Διάβασε επίσης: Εκτός της μουσικής διοργάνωση του Ρίο η Chappell Roan μετά την καταγγελία Jorginho

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

Kira may cry: Η μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Η Margot Robbie και η Kylie Minogue αναβιώνουν το Come Into My World σε καμπάνια της Chanel

Η Kesha ανακοίνωσε την περιοδεία The Freedom World Tour

Eurovision 2026: Δυναμική διεθνής προώθηση για το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία

Ο Charlie Puth και η Brooke Sansone έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Eurovision 2026: Ο Akylas και οι φινλανδοί εκπρόσωποι τραγουδούν μαζί το «Ferto»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα