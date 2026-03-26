TV 26.03.2026

«VINYΛΙΟ»: Απόψε στις 23:20 στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι νοσταλγίας

Το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει απόψε στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία, κλασικά και αξέχαστα video clips
Μαρία Χατζηγιάννη

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται απόψε, Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 23:20 για να μιλήσει με τη γλώσσα της μουσικής και της νοσταλγίας. Με τον μοναδικά αυθεντικό τρόπο του, θα ξυπνήσει μνήμες και θα μας θυμίσει πόσο ωραίο είναι να επιστρέφουμε, έστω και για λίγο, σε όσα νομίζαμε πως είχαμε αφήσει πίσω μας.

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Βερονίκη Περγαντή θα ξεσκονίσουν τη δισκοθήκη και τις αναμνήσεις τους και θα μας κάνουν συνταξιδιώτες σε ένα μουσικό ταξίδι, μέσα από ένα απολαυστικό αφιέρωμα στα καλύτερα, αλλά και χειρότερα video clip, από όλες τις δεκαετίες, ελληνικά και ξένα.

Εικόνες που προσπάθησαν να «ντύσουν» ένα τραγούδι, άλλοτε πετυχαίνοντας μικρά θαύματα κι άλλοτε κάνοντάς μας να αναρωτιόμαστε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο σκηνοθέτης εκείνη τη μέρα, πλάνα που άφησαν εποχή, αλλά και απρόσμενα άστοχες επιλογές που μένουν στο μυαλό για όλους τους… λάθος λόγους!

Απόψε, στις 23:20, ανέβασε την ένταση γιατί το ολοκαίνουργιο «VINYΛΙΟ» έρχεται στον ΑΝΤ1, και θα αποδείξει γι’ άλλη μια φορά, ότι τη μουσική δεν την ακούς απλά, τη ζεις! Μην το χάσετε!

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Vinylio ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
26.03.2026
Επόμενο
26.03.2026

Δες επίσης

TV

24.03.2026
TV

24.03.2026
TV

24.03.2026
TV

24.03.2026
TV

23.03.2026
TV

23.03.2026
Corporate News

23.03.2026
TV

20.03.2026
TV

20.03.2026
