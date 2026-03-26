Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ και αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε η ιδέα για το κοινό τους τραγούδι

Για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ μίλησε η Χάρις Αλεξίου κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή Στούντιο 4, αποκαλύπτοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα που έφερε κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εξήγησε ότι η συνεργασία τους δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε η ίδια. Θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον γνωστό ράπερ και να του προτείνει να συμμετάσχει σε ένα τραγούδι που είχε ήδη γράψει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ τον ζήτησα τον ΛΕΞ και χάρηκα πάρα πολύ. Του είπα: “Έχω γράψει ένα τραγούδι που θέλω να στο στείλω να το ακούσεις, μήπως θες και εσύ να γράψεις κάτι απάνω και να το κάνουμε παρέα”».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο καλλιτέχνης άκουσε το τραγούδι που του έστειλε, αλλά και το κομμάτι της «Μεγάλωσα», με την απάντησή του να την συγκινεί ιδιαίτερα: «Μου λέει: “Κυρία Χαρά”, Χαρά με λέει, “δεν ήξερα ότι έχετε κάνει κι αυτό, αλλά σας αγαπάω πολύ και σας αγαπάει και η μαμά μου πολύ”», ανέφερε η Χάρις Αλεξίου, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Τον ΛΕΞ τον λατρεύω».

Η καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για τη διαδικασία που ακολούθησαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το τραγούδι, εξηγώντας ότι έγιναν ορισμένες αλλαγές στο αρχικό υλικό ώστε να ταιριάξει με το ύφος του ΛΕΞ: «Του έστειλα λοιπόν το τραγούδι που είχα γράψει, αφαιρέσαμε κάποιους στίχους και εκείνος έβαλε δικά του», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε και στην προσωπική της γνωριμία με τον ράπερ, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα του: «Συναντηθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Είναι πολύ ωραίο άτομο», σημείωσε, δείχνοντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή της για εκείνον.





