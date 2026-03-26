Μουσικά Νέα 26.03.2026

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

xaris_alexiou
Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ και αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε η ιδέα για το κοινό τους τραγούδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ μίλησε η Χάρις Αλεξίου κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή Στούντιο 4, αποκαλύπτοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα που έφερε κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εξήγησε ότι η συνεργασία τους δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία που πήρε η ίδια. Θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον γνωστό ράπερ και να του προτείνει να συμμετάσχει σε ένα τραγούδι που είχε ήδη γράψει.

https://www.instagram.com/haris_alexiou_official/

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ τον ζήτησα τον ΛΕΞ και χάρηκα πάρα πολύ. Του είπα: “Έχω γράψει ένα τραγούδι που θέλω να στο στείλω να το ακούσεις, μήπως θες και εσύ να γράψεις κάτι απάνω και να το κάνουμε παρέα”».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο καλλιτέχνης άκουσε το τραγούδι που του έστειλε, αλλά και το κομμάτι της «Μεγάλωσα», με την απάντησή του να την συγκινεί ιδιαίτερα: «Μου λέει: “Κυρία Χαρά”, Χαρά με λέει, “δεν ήξερα ότι έχετε κάνει κι αυτό, αλλά σας αγαπάω πολύ και σας αγαπάει και η μαμά μου πολύ”», ανέφερε η Χάρις Αλεξίου, προσθέτοντας με χαμόγελο: «Τον ΛΕΞ τον λατρεύω».

Χάρις Αλεξίου
https://www.instagram.com/haris_alexiou_official/

Η καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για τη διαδικασία που ακολούθησαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το τραγούδι, εξηγώντας ότι έγιναν ορισμένες αλλαγές στο αρχικό υλικό ώστε να ταιριάξει με το ύφος του ΛΕΞ: «Του έστειλα λοιπόν το τραγούδι που είχα γράψει, αφαιρέσαμε κάποιους στίχους και εκείνος έβαλε δικά του», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε και στην προσωπική της γνωριμία με τον ράπερ, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον χαρακτήρα του: «Συναντηθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Είναι πολύ ωραίο άτομο», σημείωσε, δείχνοντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή της για εκείνον.


Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΛΕΞ ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

26.03.2026
Επόμενο
«VINYΛΙΟ»: Απόψε στις 23:20 στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι νοσταλγίας

«VINYΛΙΟ»: Απόψε στις 23:20 στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι νοσταλγίας

26.03.2026

