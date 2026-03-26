Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα εγκαινιάζουν τη Vision Music, το νέο τους creative label που θα στεγάσει το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της τραγουδίστριας

Η σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα περνά σε νέα διάσταση με τη δημιουργία ενός κοινoύ creative label. Η Ελληνίδα σταρ και η επιχειρηματίας, σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ανακοίνωσαν τη γέννηση της «Vision Music», η οποία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Vision Music έχει στόχο να συγκεντρώσει όλο το καλλιτεχνικό όραμα της Βίσση σε ένα οργανωμένο δημιουργικό πλαίσιο. Το label θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τη στρατηγική και υλοποίηση μουσικών κυκλοφοριών, live εμφανίσεων και οπτικοακουστικών projects, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες και νέα μουσικά βήματα.

«Η Vision Music είναι ένα όχημα για να εκφραστεί το πλήρες δημιουργικό όραμά μου», δήλωσε η Άννα Βίσση, προσθέτοντας ότι το νέο label θα αποτελέσει τη βάση για όλα τα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια.

Πρώτη κυκλοφορία και ψηφιακή παρουσία

Η έναρξη της νέας αυτής πορείας θα σηματοδοτηθεί με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Βίσση υπό τη Vision Music μέσα στις επόμενες ημέρες. Το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube, @annavissiofficial, συγκεντρώνοντας όλη τη νέα δημιουργική δουλειά της σε ένα ενιαίο ψηφιακό χώρο.

Η συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα ενισχύει τον επιχειρηματικό και δημιουργικό χαρακτήρα του project, προσδίδοντας στη Vision Music έναν στρατηγικό προσανατολισμό που συνδυάζει την καλλιτεχνική φαντασία με τη σύγχρονη διοίκηση.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Άννα Βίσση δείχνει ότι συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εμβληματική καριέρα της.

