Μουσικά Νέα 26.03.2026

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα εγκαινιάζουν τη Vision Music, το νέο τους creative label που θα στεγάσει το συνολικό καλλιτεχνικό όραμα της τραγουδίστριας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Δήμητρα Κούστα περνά σε νέα διάσταση με τη δημιουργία ενός κοινoύ creative label. Η Ελληνίδα σταρ και η επιχειρηματίας, σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ανακοίνωσαν τη γέννηση της «Vision Music», η οποία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Άννας Βίσση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Vision Music έχει στόχο να συγκεντρώσει όλο το καλλιτεχνικό όραμα της Βίσση σε ένα οργανωμένο δημιουργικό πλαίσιο. Το label θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τη στρατηγική και υλοποίηση μουσικών κυκλοφοριών, live εμφανίσεων και οπτικοακουστικών projects, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες και νέα μουσικά βήματα.

Διάβασε επίσης: Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

«Η Vision Music είναι ένα όχημα για να εκφραστεί το πλήρες δημιουργικό όραμά μου», δήλωσε η Άννα Βίσση, προσθέτοντας ότι το νέο label θα αποτελέσει τη βάση για όλα τα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια.

Πρώτη κυκλοφορία και ψηφιακή παρουσία

Η έναρξη της νέας αυτής πορείας θα σηματοδοτηθεί με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Βίσση υπό τη Vision Music μέσα στις επόμενες ημέρες. Το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube, @annavissiofficial, συγκεντρώνοντας όλη τη νέα δημιουργική δουλειά της σε ένα ενιαίο ψηφιακό χώρο.

Άννα Βίσση: Ο εγγονός της τραγουδά το «Σε περίπτωση που» και εκείνη «λιώνει» - Δες το video
Η συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα ενισχύει τον επιχειρηματικό και δημιουργικό χαρακτήρα του project, προσδίδοντας στη Vision Music έναν στρατηγικό προσανατολισμό που συνδυάζει την καλλιτεχνική φαντασία με τη σύγχρονη διοίκηση.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Άννα Βίσση δείχνει ότι συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εμβληματική καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Δυναμική διεθνής προώθηση για το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία

Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

Μουσικά Νέα

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

26.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Rosalία διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

26.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

25.03.2026
Μουσικά Νέα

Ο Niall Horan τιμά τη μνήμη του Liam Payne με το τραγούδι End of an Era

25.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Brandy αποκτά το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

25.03.2026
Cinema

Αποκαλύφθηκε το soundtrack της ταινίας Michael

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Kira may cry: Η μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Margot Robbie και η Kylie Minogue αναβιώνουν το Come Into My World σε καμπάνια της Chanel

24.03.2026
Μουσικά Νέα

Η Kesha ανακοίνωσε την περιοδεία The Freedom World Tour

24.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

