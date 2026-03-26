Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

Εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλαίσιο διεθνούς πρωτοβουλίας για την εκπαίδευση και την τεχνολογία - Το ρομπότ απηύθυνε χαιρετισμό σε 11 γλώσσες

Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα θα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, όπου η τεχνολογία συνάντησε την πολιτική σκηνή με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump, εμφανίστηκε συνοδευόμενη από ένα ανθρωποειδές ρομπότ, τραβώντας την προσοχή κοινού και μέσων ενημέρωσης. Η παρουσία του ρομπότ σημειώθηκε στην Ανατολική Αίθουσα, κατά την τελευταία ημέρα διεθνούς συνόδου που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future Together». Πρόκειται για δράση που εστιάζει στην ενδυνάμωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Melania Trump και το ρομπότ περπάτησαν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί, ενώ η αίθουσα παρακολουθούσε με εμφανές ενδιαφέρον. Το ρομπότ κατευθύνθηκε στο κέντρο του χώρου και, αφού «σάρωσε» το κοινό, απηύθυνε σύντομη ομιλία. «Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην πρώτη συνάντηση της παγκόσμιας συμμαχίας του “Fostering the Future Together”», δήλωσε.

Στη συνέχεια, συστήθηκε ως “Figure 03, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευασμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες”, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία. Η παρουσία του ολοκληρώθηκε με έναν πολυγλωσσικό χαιρετισμό σε 11 διαφορετικές γλώσσες, πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.

Το ρομπότ αναπτύχθηκε από την Figure AI, με έδρα το Σανιβέιλ της Καλιφόρνιας. Το μοντέλο Figure 03 παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 και αποτελεί την τρίτη γενιά ανθρωποειδών ρομπότ της εταιρείας, σχεδιασμένων να υποστηρίζουν καθημερινές οικιακές δραστηριότητες, όπως καθάρισμα, πλύσιμο ρούχων και πιάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Brett Adcock, χαρακτήρισε την εμφάνιση αυτή ως ορόσημο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο». Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εντεινόμενης διεθνούς «κούρσας» στον τομέα της ρομποτικής, όπου εταιρείες όπως η Boston Dynamics και η Tesla, καθώς και ισχυροί παίκτες από την Κίνα, επιδιώκουν την ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγμένων ανθρωποειδών συστημάτων με χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

