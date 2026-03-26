By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

Εντυπωσιακή εκκίνηση κατέγραψε η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρεί το σύμπαν της δημοφιλούς σειράς. Η νέα παραγωγή συγκέντρωσε 25,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την πρεμιέρα της στο Netflix, κατακτώντας άμεσα την κορυφή της πλατφόρμας. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου, αποτελεί συνέχεια της σειράς «Peaky Blinders», η οποία προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022 και απέκτησε φανατικό κοινό διεθνώς.

Στον κεντρικό ρόλο επιστρέφει ο Cillian Murphy ως Tommy Shelby, συνεχίζοντας την ιστορία ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεόρασης. Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές περιεχόμενο της εβδομάδας 16 έως 22 Μαρτίου, αφήνοντας σημαντικά πίσω τις υπόλοιπες παραγωγές.

Στη δεύτερη θέση της συνολικής κατάταξης βρέθηκε η μουσική παραγωγή «BTS The Comeback Live: Arirang», η οποία κατέγραψε 13,1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ με πλήρη καταμέτρηση έφτασε τα 18,4 εκατομμύρια.

Στην κατηγορία των αγγλόφωνων σειρών, την πρωτιά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα διατήρησε ο δεύτερος κύκλος του «One Piece», συγκεντρώνοντας 11,1 εκατομμύρια προβολές, ενώ και ο πρώτος κύκλος επέστρεψε στη λίστα με 4,4 εκατομμύρια. Ακολούθησαν το «Virgin River» έβδομος κύκλος με 7,7 εκατομμύρια και το «Beauty in Black» δεύτερος κύκλος με 5,3 εκατομμύρια προβολές.

Η ισχυρή επίδοση του «Peaky Blinders: The Immortal Man» αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τον κόσμο του Tommy Shelby παραμένει αμείωτο, με τη νέα κινηματογραφική προσθήκη να ενισχύει ακόμη περισσότερο την ήδη εδραιωμένη επιτυχία του franchise.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

