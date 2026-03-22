Οι BTS σαρώνουν το Spotify με το «ARIRANG» και σπάνε κάθε ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες

Το νέο άλμπουμ των BTS καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και επιβεβαιώνει την παγκόσμια κυριαρχία του στην K-pop

Οι BTS επέστρεψαν δυναμικά στη διεθνή μουσική σκηνή, με το νέο τους άλμπουμ «ARIRANG» να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στο Spotify αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 20 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, το «ARIRANG» κατέγραψε το ρεκόρ του πιο πολυακουσμένου άλμπουμ μέσα σε μία ημέρα για το 2026, ενώ παράλληλα έγινε το πιο επιτυχημένο K-pop άλμπουμ στην ιστορία του Spotify σε όρους ημερήσιων ακροάσεων.

Η ίδια η πλατφόρμα ανέδειξε την επιτυχία μέσα από επίσημη ανάρτηση, σημειώνοντας «οι ARMY έκαναν το ‘ARIRANG’ το πιο πολυακουσμένο K-pop άλμπουμ στην ιστορία του Spotify και το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ μέσα σε μία ημέρα για το 2026. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι μέχρι στιγμής».

Η επιτυχία του άλμπουμ είχε διαφανεί ήδη πριν από την κυκλοφορία του, καθώς περισσότεροι από 5 εκατομμύρια χρήστες είχαν προχωρήσει σε προαποθήκευση, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ στην ιστορία της λειτουργίας countdown της πλατφόρμας.

Το «ARIRANG» περιλαμβάνει 14 τραγούδια και φέρει τη δημιουργική υπογραφή διεθνώς αναγνωρισμένων παραγωγών όπως οι Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made It και Ryan Tedder. Μέσα από αυτή τη δουλειά, τα μέλη RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V και Jung Kook παρουσιάζονται με έναν πιο ώριμο και καλλιτεχνικά εξελιγμένο ήχο.

Παράλληλα, το Spotify προχώρησε σε συνεργασία με τους BTS, προσφέροντας στους θαυμαστές μια σειρά από διαδραστικές εμπειρίες, όπως μουσικά κουίζ, ειδικά listening parties, ιδιωτική εκδήλωση για θαυμαστές στη Νέα Υόρκη και τριήμερη κρουαζιέρα στον ποταμό Han στη Σεούλ.

Η επιστροφή των BTS αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους μετά από 6 χρόνια. Το προηγούμενο άλμπουμ τους «Be», που κυκλοφόρησε το 2020, είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200, ενώ την ίδια περίοδο το συγκρότημα κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 με τραγούδια όπως «Life Goes On», «Dynamite», «Butter», «Permission to Dance» και «My Universe» σε συνεργασία με τους Coldplay.

Η εντυπωσιακή πορεία του «ARIRANG» επιβεβαιώνει ότι οι BTS όχι μόνο διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια της K pop σε διεθνές επίπεδο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…