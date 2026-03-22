Μουσικά Νέα 22.03.2026

Οι BTS σαρώνουν το Spotify με το «ARIRANG» και σπάνε κάθε ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες

Το νέο άλμπουμ των BTS καταγράφει ιστορικές επιδόσεις και επιβεβαιώνει την παγκόσμια κυριαρχία του στην K-pop
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS επέστρεψαν δυναμικά στη διεθνή μουσική σκηνή, με το νέο τους άλμπουμ «ARIRANG» να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στο Spotify αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 20 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, το «ARIRANG» κατέγραψε το ρεκόρ του πιο πολυακουσμένου άλμπουμ μέσα σε μία ημέρα για το 2026, ενώ παράλληλα έγινε το πιο επιτυχημένο K-pop άλμπουμ στην ιστορία του Spotify σε όρους ημερήσιων ακροάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι BTS επέστρεψαν με το Swim που σπάει όλα τα κοντέρ (video)

Η ίδια η πλατφόρμα ανέδειξε την επιτυχία μέσα από επίσημη ανάρτηση, σημειώνοντας «οι ARMY έκαναν το ‘ARIRANG’ το πιο πολυακουσμένο K-pop άλμπουμ στην ιστορία του Spotify και το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ μέσα σε μία ημέρα για το 2026. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι μέχρι στιγμής».

Η επιτυχία του άλμπουμ είχε διαφανεί ήδη πριν από την κυκλοφορία του, καθώς περισσότεροι από 5 εκατομμύρια χρήστες είχαν προχωρήσει σε προαποθήκευση, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ στην ιστορία της λειτουργίας countdown της πλατφόρμας.

Το «ARIRANG» περιλαμβάνει 14 τραγούδια και φέρει τη δημιουργική υπογραφή διεθνώς αναγνωρισμένων παραγωγών όπως οι Diplo, Kevin Parker, Mike WiLL Made It και Ryan Tedder. Μέσα από αυτή τη δουλειά, τα μέλη RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V και Jung Kook παρουσιάζονται με έναν πιο ώριμο και καλλιτεχνικά εξελιγμένο ήχο.

Παράλληλα, το Spotify προχώρησε σε συνεργασία με τους BTS, προσφέροντας στους θαυμαστές μια σειρά από διαδραστικές εμπειρίες, όπως μουσικά κουίζ, ειδικά listening parties, ιδιωτική εκδήλωση για θαυμαστές στη Νέα Υόρκη και τριήμερη κρουαζιέρα στον ποταμό Han στη Σεούλ.

Η επιστροφή των BTS αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους μετά από 6 χρόνια. Το προηγούμενο άλμπουμ τους «Be», που κυκλοφόρησε το 2020, είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200, ενώ την ίδια περίοδο το συγκρότημα κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 με τραγούδια όπως «Life Goes On», «Dynamite», «Butter», «Permission to Dance» και «My Universe» σε συνεργασία με τους Coldplay.

Η εντυπωσιακή πορεία του «ARIRANG» επιβεβαιώνει ότι οι BTS όχι μόνο διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τα όρια της K pop σε διεθνές επίπεδο.

Διάβασε επίσης: Οι BTS επέστρεψαν και κατέρριψαν κάθε ρεκόρ – Έγραψαν ιστορία μπροστά σε 260.000 θεατές

Δες επίσης

Η Olivia Rodrigo ξεσπά κατά της κυβέρνησης Trump και γίνεται viral

Οι My Chemical Romance ετοιμάζουν θεατρικό πρότζεκτ

Η Lizzo προκαλεί με νέο βίντεο και ανακοινώνει το Don’t make me love U

Οι BTS επέστρεψαν και κατέρριψαν κάθε ρεκόρ – Έγραψαν ιστορία μπροστά σε 260.000 θεατές

Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

Η Doja Cat μιλά για τη μάχη της με το διαδικτυακό μίσος

Η Shakira νόμιζε ότι ήταν φάρσα η υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Burning Ambition: Απλά επικό το trailer των Iron Maiden με Bardem, Morello και Ulrich

Bruno Mars και Taylor Swift: Τι πραγματικά συνέβη με το like που προκάλεσε χαμό στα social media

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές