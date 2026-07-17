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Μουσική 17.07.2026

Μιχάλης Καραγκούνης: Το τραγούδι «Σημάδι» και η νέα εποχή του στη Sony Music Greece

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Ο Μιχάλης Καραγκούνης παρουσιάζει το νέο του single «Σημάδι» από τη Sony Music Greece, ένα προσωπικό τραγούδι για τη ζωή
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Μιχάλης Καραγκούνης κυκλοφόρησε το νέο του single «Σημάδι» με τη Sony Music Greece.
  • Το τραγούδι «Σημάδι» είναι προσωπικό και βασίζεται σε αληθινές εμπειρίες.
  • Ο Καραγκούνης έχει ήδη επιτυχίες όπως «Δυο Καρδιές» και «Μπερδέματα».
  • Ο καλλιτέχνης πιστεύει στα τραγούδια που δημιουργούν εικόνες και συνδέονται με τον κόσμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη μεγάλη προσθήκη στο roster της Sony Music Greece βρίσκεται στο εξώφυλλο της Greek Pop με τη νέα του κυκλοφορία «Σημάδι», επίσης #5 στη New Music Friday αυτής της εβδομάδας.Από τα 10 εκατομμύρια streams του «Δυο Καρδιές» στο πιο προσωπικό του τραγούδι: ο Μιχάλης Καραγκούνης αφήνει το «ΣΗΜΑΔΙ» του με το νέο single που μόλις κυκλοφόρησε.

Michalis Karagkounis

Με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες like σε TikTok και Instagram κι ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό, ο Μιχάλης Καραγκούνης επιστρέφει σήμερα με το νέο του single «ΣΗΜΑΔΙ» από τη Sony Music.

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Τραγουδιστής, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στη σύγχρονη  μουσική σκηνή. Οι συνεργασίες του με τον Ivan Greko, με τις μεγάλες επιτυχίες «Δυο Καρδιές» και τα «Μπερδέματα» που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες, τον έχουν ήδη αναδείξει σε έναν από τους πιο συζητημένους νέους δημιουργούς της  σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ενώ η απήχηση των τραγουδιών του στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media επιβεβαιώνει τη δυναμική του.

Το «ΣΗΜΑΔΙ» είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες. Βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό, μιλά για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας, για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

«Η έμπνευση μπορεί να έρθει από οπουδήποτε. Από μια κουβέντα, ένα μήνυμα, μια ανάμνηση, ένα συναίσθημα ή ακόμη και από ένα ηλιοβασίλεμα. Το σημαντικό είναι να καταφέρεις να μεταφέρεις αυτή την αλήθεια στον ακροατή», λέει ο ίδιος.

Ο Μιχάλης Καραγκούνης ασχολείται με τη μουσική από την παιδική του ηλικία και αντιμετωπίζει τη σύνθεση και την ερμηνεία ως δύο αδιαχώριστες πλευρές της ίδιας δημιουργικής διαδικασίας. Για τον Μιχάλη, κάθε τραγούδι αποτελεί μια προσωπική ιστορία που αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν γίνεται και ιστορία κάποιου άλλου.

Παρότι κινείται με άνεση ανάμεσα στην urban, την pop και τη λαϊκή σκηνή, δεν πιστεύει στις μουσικές ταμπέλες. Πιστεύει στα τραγούδια που δημιουργούν εικόνες, ξυπνούν αναμνήσεις και συνδέονται αυθεντικά με τον κόσμο.

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Μιχάλης Καραγκούνης ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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