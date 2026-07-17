Μαρίνα Σπανού: Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι εδώ και βάζει το καλοκαίρι σε repeat

Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει με ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού

Με μια ματιά Το τραγούδι «Αφήνομαι (MAD Version)» της Μαρίνας Σπανού κυκλοφόρησε επίσημα.

Το κομμάτι είχε δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον από την πρώτη του εμφάνιση στα MAD VMA 2026.

Η Μαρίνα Σπανού ανακοίνωσε την κυκλοφορία μέσω social media, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινή ενέργεια και δυναμικό ρυθμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναμονή τελείωσε και η Μαρίνα Σπανού μόλις έδωσε στο κοινό της το τραγούδι που είχε ήδη δημιουργήσει μεγάλο buzz πριν ακόμη κυκλοφορήσει. Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι πλέον διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες και έρχεται με καλοκαιρινή ενέργεια, δυναμικό ρυθμό και όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα κομμάτι να μένει στο μυαλό από την πρώτη ακρόαση. Από τη στιγμή που ακούστηκε για πρώτη φορά στα MAD VMA 2026, το τραγούδι κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον και τώρα η ολοκληρωμένη του εκδοχή είναι έτοιμη να γίνει το νέο soundtrack του καλοκαιριού.

Η Μαρίνα Σπανού ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του «Αφήνομαι (MAD Version)» μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της που περίμεναν με ανυπομονησία να ακούσουν ολόκληρο το τραγούδι.

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Το κομμάτι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, όπου η Μαρίνα Σπανού παρουσίασε ένα μέρος του μέσα από το ιδιαίτερο μουσικό της medley. Αν και το κοινό άκουσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αυτά ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το νέο της τραγούδι.

Από εκείνη τη στιγμή, τα social media γέμισαν με αποσπάσματα από την εμφάνισή της, σχόλια και μηνύματα από fans που ζητούσαν να κυκλοφορήσει άμεσα το «Αφήνομαι». Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε πως το τραγούδι είχε ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει πριν ακόμη γίνει διαθέσιμο επίσημα.

Λίγο πριν την κυκλοφορία, η Μαρίνα Σπανού είχε ανεβάσει teaser του κομματιού στο TikTok και στο Instagram, δίνοντας μια ακόμη μικρή γεύση από τη νέα της μουσική πρόταση. Με τη χαρακτηριστική της αμεσότητα, μάλιστα, είχε ρωτήσει τους followers της «Το δίνω;», με την απάντηση του κοινού να είναι ξεκάθαρη. Οι χιλιάδες αντιδράσεις και τα σχόλια επιβεβαίωσαν πως το «Αφήνομαι (MAD Version)» είχε ήδη δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα προσμονής. Τελικά, η Μαρίνα Σπανού δεν άφησε τους fans της να περιμένουν περισσότερο και το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το νέο κομμάτι ξεχωρίζει για τον πιο δυναμικό, καλοκαιρινό του χαρακτήρα, με έναν ρυθμό που σε παρασύρει από την πρώτη ακρόαση. Η Μαρίνα Σπανού κρατά την προσωπική της μουσική ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει μια πιο φρέσκια και εξωστρεφή πλευρά της.

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