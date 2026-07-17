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Celeb World 17.07.2026

Ariana Grande και Ricky Alvarez ξανά μαζί; Η βόλτα στο Central Park που φούντωσε τις φήμες

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Η τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτής της εμφανίστηκαν πιο κοντά από ποτέ στη Νέα Υόρκη, ενώ οι κοινές τους στιγμές συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα
Πόπη Βασιλείου

Οι σχέσεις που επιστρέφουν από το παρελθόν έχουν πάντα μια ξεχωριστή γοητεία και στην περίπτωση της Ariana Grande φαίνεται πως το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή έχει ξαναφουντώσει. Η διάσημη pop star έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Ricky Alvarez, με τον οποίο φέρεται να έχει αναζωπυρώσει τη σχέση της μετά από χρόνια.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη βόλτα τους στο Central Park, βλέπεις την Ariana Grande και τον Ricky Alvarez να περπατούν αγκαλιά, χαμογελαστοί και χαλαροί, δείχνοντας πως δεν έχουν πλέον λόγο να κρύψουν τη μεταξύ τους σύνδεση. Η εμφάνιση αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες φημών για πιθανή επανασύνδεση του ζευγαριού, με τις κοινές τους στιγμές να πληθαίνουν και τους θαυμαστές της Ariana να παρακολουθούν κάθε νέα εξέλιξη.

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Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez απόλαυσαν μια ήρεμη βόλτα στο Central Park της Νέας Υόρκης, με τους δυο τους να φαίνονται ιδιαίτερα άνετοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Ricky Alvarez είχε το χέρι του γύρω από τους ώμους της Ariana, ενώ εκείνη κρατούσε τη μέση του καθώς περπατούσαν μαζί. Στη βόλτα τους ήταν μαζί και ένας σκύλος που έμοιαζε να είναι ο Toulouse, το αγαπημένο κατοικίδιο της τραγουδίστριας. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέο κύμα σχολίων, καθώς η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez φαίνεται να απολαμβάνουν ξανά χρόνο μαζί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ariana Grande και ο Ricky Alvarez είχαν σχέση στο παρελθόν, ενώ εκείνος ήταν επίσης μέλος της χορευτικής ομάδας της τραγουδίστριας. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στενά κατά τη διάρκεια της καριέρας της και η προσωπική τους ιστορία είχε απασχολήσει αρκετές φορές τους θαυμαστές της. Το τελευταίο διάστημα, οι φήμες για επανασύνδεση ενισχύθηκαν όταν ο Ricky Alvarez εμφανίστηκε μαζί με την Ariana κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στο Texas.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια φαίνεται πως έκανε μια μικρή αλλά ιδιαίτερη αλλαγή σε συναυλίες της, τροποποιώντας τους στίχους του τραγουδιού «Thank U, Next» με πιο θετική αναφορά προς τον Ricky Alvarez, γεγονός που πολλοί θαυμαστές της εξέλαβαν ως ένα ακόμη σημάδι της νέας φάσης στη σχέση τους.

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Ariana Grande Ricky Alvarez
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