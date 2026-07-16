Σάκης Ρουβάς vs παντελόνι: Ποιος κέρδισε τελικά στη σκηνή;

Με μια ματιά Κατά τη διάρκεια συναυλίας του Σάκη Ρουβά, το παντελόνι του σκίστηκε λόγω των χορευτικών του κινήσεων.

Ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να διακοπεί το show.

Το περιστατικό έγινε viral στα social media, με τους fans να σχολιάζουν την ενέργειά του.

Αυτό δεν είναι το πρώτο απρόοπτο που συμβαίνει στον Ρουβά κατά τη διάρκεια live εμφανίσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν λέμε ότι ο Σάκης Ρουβάς δίνει πάντα το 100% στη σκηνή, μάλλον το εννοούμε κυριολεκτικά. Ο Έλληνας pop star βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο, όχι μόνο για την εμφάνιση και την ενέργειά του, αλλά και για ένα απρόοπτο που έγινε viral στα social media. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Άλσος, ένα από τα πιο… rock’n’roll ατυχήματα συνέβη πάνω στη σκηνή. Το παντελόνι του δεν άντεξε τις έντονες χορευτικές του κινήσεις, όμως ο ίδιος συνέχισε σαν να μην έγινε τίποτα.

Με το χαρακτηριστικό του performance style, ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε να τραγουδά και να χορεύει χωρίς να χάσει ούτε στιγμή τον ρυθμό του. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν online, φαίνεται ο τραγουδιστής με το λευκό του outfit να δίνει κανονικά το show του, ενώ το σκίσιμο στο παντελόνι έγινε το απρόσμενο highlight της βραδιάς. Για έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει το όνομά του με την κίνηση, τον χορό και τα εντυπωσιακά live, ίσως ήταν απλά ακόμα μία στιγμή που απέδειξε ότι η σκηνή θέλει… αντοχές.

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Φυσικά, οι fans του δεν άφησαν το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο και τα σχόλια στα social media πήραν φωτιά. Άλλοι αστειεύτηκαν πως «ούτε το παντελόνι δεν μπορεί να ακολουθήσει την ενέργειά του», ενώ πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Σάκης δεν σταμάτησε καθόλου το πρόγραμμα. Άλλωστε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυνατές του χορευτικές κινήσεις δημιουργούν ένα μικρό backstage story πάνω στη σκηνή.

Ο Σάκης Ρουβάς έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι ένα live του δεν είναι απλά μια εμφάνιση, αλλά ένα ολόκληρο show γεμάτο κίνηση, ένταση και εκπλήξεις. Και αυτή τη φορά, ένα σκισμένο παντελόνι έγινε η αφορμή για ακόμα μία στιγμή που συζητήθηκε πολύ.

Γιατί όταν έχεις την ενέργεια του Σάκη Ρουβά, ακόμα και ένα απρόοπτο μπορεί να γίνει μέρος του show.