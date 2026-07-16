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Celeb News 16.07.2026

Nick Jonas: Αποκαλύπτει το μήνυμα που «γέννησε» τον έρωτά του με τη Priyanka Chopra

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8 χρόνια μετά τη γνωριμία τους μέσω Twitter, το ζευγάρι ανοίγει τα χαρτιά του και θυμάται το DM που τους άλλαξε τη ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το πρώτο μήνυμα του Nick Jonas στην Priyanka Chopra, πριν 8 χρόνια, ήταν η αρχή του έρωτά τους.
  • Ο Nick έστειλε μήνυμα στην Priyanka στο Twitter, αφού είδε τη διαφημιστική της πινακίδα στο Λος Άντζελες.
  • Η Priyanka απάντησε άμεσα, προτείνοντας ιδιωτική επικοινωνία μέσω της ομάδας της.
  • Ο Nick Jonas είναι φανατικός οπαδός των ειδήσεων του Bollywood, ενημερώνεται μέσω Instagram.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Priyanka Chopra και ο Nick Jonas αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της παγκόσμιας showbiz, όμως η αρχή της σχέσης τους δεν θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, ή μάλλον, θυμίζει τα πιο σύγχρονα «ψηφιακά» παραμύθια. Σε πρόσφατη εμφάνισή τους στο podcast των Jonas Brothers, το ζευγάρι αποκάλυψε πώς ξεκίνησαν όλα, με τον Nick να φέρνει στο φως το πρώτο, καθοριστικό μήνυμα που έστειλε στην ηθοποιό πριν από 8 χρόνια.

https://www.instagram.com/nickjonas/
https://www.instagram.com/nickjonas/

Όλα ξεκίνησαν όταν ο αδελφός του Nick, Kevin, του πρότεινε να δει τη σειρά «Quantico», όπου πρωταγωνιστούσε η Priyanka. Λίγο αργότερα, βλέποντας μια τεράστια διαφημιστική πινακίδα της Chopra στο Sunset Boulevard, ο Nick αποφάσισε να τη «ψάξει» στο Twitter. Διαπιστώνοντας ότι η ηθοποιός τον ακολουθούσε, πήρε την πρωτοβουλία να της στείλει ένα άμεσο μήνυμα.

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Το ιστορικό μήνυμα του Nick έγραφε: «Γεια. Άκουσα από αρκετούς ότι θα έπρεπε να γνωριστούμε. Συμφωνώ μαζί τους. Θα είσαι στο Λος Άντζελες σύντομα;». Η απάντηση της Priyanka ήταν εξίσου άμεση και πρακτική: «Γεια. Ο Graham μου έχει μιλήσει τόσο πολύ για σένα. Ας στείλουμε μήνυμα κάπου πιο ιδιωτικά. Η ομάδα μου έχει πρόσβαση εδώ».

https://www.instagram.com/nickjonas/
https://www.instagram.com/nickjonas/

Από τα μηνύματα στο «μεγάλο βήμα»

Μετά την πρώτη ψηφιακή επαφή, ακολούθησε μια περίοδος γνωριμίας που κορυφώθηκε με την πρώτη τους συνάντηση στο after-party των Oscars του Vanity Fair το 2017. Ακολούθησε η πολυσυζητημένη εμφάνιση στο Met Gala και, τελικά, ο παραμυθένιος γάμος τους στην Ινδία το 2018. Σήμερα, το ζευγάρι είναι γονείς της τετράχρονης Malti Marie, την οποία υποδέχτηκαν το 2022 μέσω παρένθετης μητέρας.

nick_jonas_priyanka
https://www.instagram.com/nickjonas/https://youtu.be/7PNhBCDgrUk?si=4STIa2nwhu5cC0U9

Κατά τη διάρκεια του podcast, το ζευγάρι μοιράστηκε και μια διασκεδαστική λεπτομέρεια: ο Nick Jonas είναι φανατικός οπαδός των ειδήσεων του Bollywood! Όπως αποκάλυψε η Priyanka, ο σύζυγός της συχνά μαθαίνει για τις εξελίξεις στον ινδικό κινηματογράφο πριν από εκείνη, ακολουθώντας «ghost-profiles» στο Instagram για να ενημερώνεται για όλα τα τελευταία νέα και τα κουτσομπολιά της βιομηχανίας.

Παράλληλα, η Priyanka Chopra ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στον ινδικό κινηματογράφο μετά από οκτώ χρόνια, με την ταινία «Varanasi», η οποία αναμένεται στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2027.

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