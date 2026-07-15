POV: Είσαι στην Πάρο και ξαφνικά βλέπεις την Ελένη Φουρέιρα να χορεύει δίπλα σου το «Ελεύθερος»

Η Ελένη Φουρέιρα χόρεψε Κωνσταντίνο Αργυρό σε βραδινή έξοδο στην Πάρο και το viral story της γέμισε το Instagram με summer vibes

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα διασκέδασε σε βραδινή έξοδο στην Πάρο.

Χόρεψε το τραγούδι «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού μαζί με φίλους.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στα social media και έγινε viral.

Η τραγουδίστρια βρήκε χρόνο για χαλάρωση παρά τη γεμάτη περιοδεία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει πώς να μετατρέπει κάθε στιγμή σε viral στιγμή και αυτή τη φορά το έκανε από την Πάρο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια άφησε για λίγο τις σκηνές και τις απαιτήσεις της καλοκαιρινής της περιοδείας και απόλαυσε μια βραδινή έξοδο γεμάτη μουσική, χορό και καλή διάθεση.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα social media, η ίδια φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή της, απολαμβάνοντας ένα από τα μεγάλα hits του καλοκαιριού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα στιγμιότυπο που έφερε αμέσως summer vibes στους followers της.

Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες

Το τραγούδι που έκανε την Ελένη Φουρέιρα να σηκωθεί από τη θέση της ήταν το «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα story από γνωστό μαγαζί της Πάρου, όπου μαζί με τον φίλο της Πέτρο Τσαπαρδώνη χόρευε στον ρυθμό του κομματιού, ενώ γύρω τους η παρέα απολάμβανε τη βραδιά με μαντήλια στον αέρα και ασταμάτητο κέφι.

Το στιγμιότυπο απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η μουσική μπορεί να ενώσει διαφορετικούς καλλιτέχνες και να δημιουργήσει αυθόρμητες, viral στιγμές. Παρότι η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα γεμάτη περίοδο, με τη μεγάλη «Hybrid» περιοδεία της να συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα, κατάφερε να βρει λίγο χρόνο για χαλάρωση και διασκέδαση.

Η ίδια φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε το καλοκαιρινό της διάλειμμα για να γεμίσει μπαταρίες δίπλα σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Άλλωστε, οι μικρές στιγμές εκτός σκηνής είναι αυτές που συχνά αγαπούν περισσότερο οι fans, αφού δείχνουν μια πιο αυθόρμητη πλευρά των αγαπημένων τους stars.

Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για άλλη μια φορά πως είτε βρίσκεται πάνω στη σκηνή είτε σε μια καλοκαιρινή βραδινή έξοδο, ξέρει πάντα να κλέβει τις εντυπώσεις. Το συγκεκριμένο party moment με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε το απόλυτο summer highlight και έφερε ακόμα περισσότερη μουσική διάθεση στο φετινό καλοκαίρι.