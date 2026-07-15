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Celeb World 15.07.2026

Η πιο επική σύγκριση της Κατερίνας Καραβάτου: Το Instagram αποφάσισε αν θυμίζει Erling Haaland

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Η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε αν μοιάζει με τον Erling Haaland και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας άφησε τους πάντες άφωνους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Συνεργάτες της Κατερίνας Καραβάτου τη σύγκριναν με τον ποδοσφαιριστή Erling Haaland.
  • Η παρουσιάστρια μετέφερε την ερώτηση στους followers της στο Instagram για να αποφασίσουν.
  • Η ψηφοφορία στο Instagram έδειξε ότι η πλειοψηφία βλέπει ομοιότητα.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε χιουμοριστικά την κατάσταση, τονίζοντας τον αυτοσαρκασμό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές αρκεί μία ατάκα για να ξεκινήσει μια ιστορία που κανείς δεν περίμενε. Κάπως έτσι συνέβη και με την Κατερίνα Καραβάτου, η οποία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας από τις πιο απρόσμενες συγκρίσεις που έχουν γίνει τελευταία. Όλα ξεκίνησαν από ένα πείραγμα των συνεργατών της, όταν κάποιος αποφάσισε να της πει πως θυμίζει τον διάσημο ποδοσφαιριστή Erling Haaland. Αντί όμως να το αφήσει να περάσει ως ένα απλό αστείο στο στούντιο, η παρουσιάστρια έκανε αυτό που ξέρει καλά – πήρε την κατάσταση με χιούμορ και έβαλε το κοινό της να αποφασίσει. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Instagram είχε ενδιαφέρον, αφού η «μάχη» Κατερίνα Καραβάτου εναντίον Erling Haaland απέκτησε τη δική της viral διάσταση.

https://www.instagram.com/katerinakaravatou/
https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Η παρουσιάστρια, γνωστή για τον αυτοσαρκασμό της και τη διάθεσή της να συμμετέχει σε τέτοιες αυθόρμητες στιγμές, δεν δίστασε να μοιραστεί την απορία της με τους followers της: τελικά υπάρχει πράγματι κάποια ομοιότητα ή ήταν απλώς ένα ακόμα πείραγμα των συνεργατών της;

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Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής στον Δρόμο FM 89,8, όταν ο Γιάννης Κορδώνης παρατήρησε κάτι που, όπως είπε, του θύμιζε έντονα τον Νορβηγό σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Erling Haaland. «Ρε Κατερίνα ποιον μου θυμίζεις; Για μάζεψε λίγο το μαλλί εδώ; Ρε συ ξέρεις με ποιον είσαι ίδια; Είσαι ίδια ο Haaland», της είπε, προκαλώντας αμέσως γέλια στο στούντιο.

Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Φερεντίνος φρόντισε να ενισχύσει την… επιχειρηματολογία, δείχνοντάς της μια φωτογραφία του Erling Haaland, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμη πιο εύθυμη. Η Κατερίνα Καραβάτου, αντί να μείνει μόνο στην πλάκα των συνεργατών της, αποφάσισε να μεταφέρει το δίλημμα και στους followers της στο Instagram. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ρώτησε με εμφανή διάθεση για χιούμορ: «Μα ρε παιδιά, μοιάζω εγώ με τον Erling Haaland;». Η παρουσιάστρια δημιούργησε μια μικρή διαδικτυακή ψηφοφορία, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει αν υπάρχει πράγματι η συγκεκριμένη ομοιότητα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η «αναμέτρηση» ολοκληρώθηκε με σκορ 68%-32%, με την πλειοψηφία να θεωρεί ότι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Erling Haaland. Φυσικά, η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ όσα συνέβησαν. «Ο Χρήστος με παρηγόρησε λέγοντας πως είναι κορυφαίος σκόρερ στην Premier League… Ο Γιάννης απλά γελούσε εις βάρος μου… δηλαδή μια συνηθισμένη μέρα στον ΔΡΟΜΟ 89,8», έγραψε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Έχω μπλέξει άσχημα».

Η Κατερίνα Καραβάτου ποζάρει με εντυπωσιακή εμφάνιση για την νέα εκπομπή της στον ΑΝΤ1.
https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε δεκάδες αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς χρήστες να συνεχίζουν το χιουμοριστικό κλίμα, ενώ άλλοι στάθηκαν περισσότερο στον αυτοσαρκασμό της παρουσιάστριας, η οποία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζει να γελάσει με τον εαυτό της.

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Erling Haaland ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
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