Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 14.07.2026

Οι νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian έχουν νέο πρωταγωνιστή και δεν είναι η ίδια!

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kim Kardashian δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον Lewis Hamilton και οι φήμες για τη σχέση τους αναζωπυρώθηκαν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέες φωτογραφίες της Kim Kardashian από διακοπές δείχνουν τον Lewis Hamilton με την οικογένειά της.
  • Ο Hamilton εμφανίζεται σε οικογενειακές στιγμές, συμπεριλαμβανομένης μιας selfie με την Kim και την κόρη της Chicago.
  • Οι φωτογραφίες ενισχύουν τις φήμες για σοβαρή σχέση μεταξύ της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton.
  • Ο Lewis Hamilton φαίνεται να έχει αναπτύξει σχέση και με τα παιδιά της Kim Kardashian.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεοπτική σταρ από τις οικογενειακές διακοπές της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους, τα νέα στιγμιότυπα έχουν βάλει… φωτιά στα social media.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Στις φωτογραφίες από την απόδραση της οικογένειας Kardashian στη λίμνη Coeur d’Alene στο Άινταχο, ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίζεται να περνά χρόνο μαζί με την Kim και τα παιδιά της. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν μία selfie της Kim με τον Lewis Hamilton και τη μικρή Chicago, αλλά και ένα ακόμη στιγμιότυπο όπου όλοι μαζί απολαμβάνουν βόλτα με dirt bikes.

Lewis Hamilton: Η προσωπική εξομολόγηση για την Kim Kardashian

Οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral, με πολλούς fans να θεωρούν ότι η παρουσία του Hamilton σε τόσο προσωπικές οικογενειακές στιγμές δείχνει πως η σχέση τους ίσως έχει περάσει σε ένα νέο, πιο σοβαρό στάδιο.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Οι φήμες για τη σχέση τους δυναμώνουν

Το τελευταίο διάστημα, η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton έχουν συνδεθεί αρκετές φορές μέσα από δημοσιεύματα και κοινές εμφανίσεις, χωρίς όμως να σχολιάζουν ποτέ ανοιχτά την προσωπική τους ζωή.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταδώσει αμερικανικά μέσα, η Kim φέρεται να είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένη δίπλα στον Βρετανό οδηγό, ενώ άνθρωπος από το περιβάλλον της είχε υποστηρίξει πως η μεταξύ τους χημεία είναι εμφανής και πως η σχέση τους εξελίσσεται σοβαρά.

Ο Lewis Hamilton φαίνεται να έχει έρθει κοντά και με τα παιδιά της Kim

Αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο στις νέες φωτογραφίες δεν ήταν μόνο η κοινή παρουσία του ζευγαριού, αλλά και το γεγονός ότι ο Hamilton φαίνεται να περνά χρόνο με τα παιδιά της Kim Kardashian.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η selfie με τη μικρή Chicago αλλά και οι δραστηριότητες που μοιράστηκαν όλοι μαζί έκαναν αρκετούς να μιλήσουν για ένα ακόμη βήμα στη σχέση τους, καθώς σπάνια η Kim επιλέγει να δημοσιεύει τόσο προσωπικές στιγμές με ανθρώπους που δεν έχουν ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Παρότι ούτε η Kim Kardashian ούτε ο Lewis Hamilton έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ότι είναι ζευγάρι, οι τελευταίες εικόνες λένε περισσότερα από χίλιες λέξεις. Οι fans συνεχίζουν να παρακολουθούν κάθε νέα τους εμφάνιση, περιμένοντας να δουν αν τελικά πρόκειται για το νέο power couple της showbiz ή απλώς για μια πολύ στενή φιλία που έχει παρερμηνευτεί.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kim Kardashian Lewis Hamilton
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ωδή στα 00’s η συναυλία του David Guetta στη Γαλλία – Το απίστευτο line up

Ωδή στα 00’s η συναυλία του David Guetta στη Γαλλία – Το απίστευτο line up

14.07.2026
Επόμενο
«Είσαι η δύναμή μου»: Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε τη συναυλία και αυτό που ακολούθησε λύγισε τους πάντες

«Είσαι η δύναμή μου»: Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε τη συναυλία και αυτό που ακολούθησε λύγισε τους πάντες

14.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Είσαι η δύναμή μου»: Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε τη συναυλία και αυτό που ακολούθησε λύγισε τους πάντες
Celeb News

«Είσαι η δύναμή μου»: Η Έλενα Παπαρίζου σταμάτησε τη συναυλία και αυτό που ακολούθησε λύγισε τους πάντες

14.07.2026
Από το lip butter στα viral γλυκά: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει το recipe για κάθε trending στιγμή
Celeb News

Από το lip butter στα viral γλυκά: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει το recipe για κάθε trending στιγμή

14.07.2026
Το internet βρήκε τη σωσία του Erling Haaland και η πιο random ομοιότητα του 2026 είναι γεγονός
Celeb News

Το internet βρήκε τη σωσία του Erling Haaland και η πιο random ομοιότητα του 2026 είναι γεγονός

13.07.2026
New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια
Celeb News

New career unlocked για τον Γιώργο Κακοσαίο – Από το τραγούδι…στα χωράφια

13.07.2026
Η Kate Hudson είναι η μεγαλύτερο fan του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το κρύβει! (photos & video)
Celeb News

Η Kate Hudson είναι η μεγαλύτερο fan του ελληνικού καλοκαιριού και δεν το κρύβει! (photos & video)

13.07.2026
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!
Celeb News

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μόλις μας έδωσε το απόλυτο family inspo για τις καλοκαιρινές διακοπές!

13.07.2026
Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του
Celeb News

Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του

13.07.2026
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μόλις μας έδωσαν το απόλυτο inspo για «ζευγαροδιακοπές»
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης μόλις μας έδωσαν το απόλυτο inspo για «ζευγαροδιακοπές»

13.07.2026
Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις
Celeb News

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του γιου τους που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις

13.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι