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Celeb World 14.07.2026

Η κόρη της Monica Bellucci έκανε το πρώτο της βήμα στην πασαρέλα με Dolce & Gabbana – Θύμισε σε όλους την μητέρα της

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Η 16χρονη Leonie Cassel έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στον χώρο της μόδας, στην επίδειξη του Dolce & Gabbana στην Taormina
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η 16χρονη Leonie Cassel, κόρη της Monica Bellucci, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα.
  • Η εμφάνισή της έγινε στην επίδειξη Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στη Σικελία.
  • Η Leonie Cassel φόρεσε μια πολύχρωμη φλοράλ τουαλέτα, ταιριάζοντας με το στυλ του οίκου.
  • Η Monica Bellucci παρακολούθησε την πρώτη μεγάλη εμφάνιση της κόρης της στον χώρο της μόδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της Leonie Cassel στον κόσμο της μόδας ήρθε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ιταλικής υψηλής ραπτικής. Η 16χρονη κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel βρέθηκε στο επίκεντρο της επίδειξης Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Taormina της Σικελίας, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα.

https://www.instagram.com/monicabellucciofficiel/
https://www.instagram.com/monicabellucciofficiel/

 

Με μία δημιουργία γεμάτη χρώμα, κομψότητα και θεατρικότητα, η νεαρή απέδειξε πως διαθέτει τη δική της ξεχωριστή παρουσία και έκανε τους πάντες να μιλούν για το νέο πρόσωπο που κάνει την εμφάνισή του στη διεθνή σκηνή της μόδας. Η είσοδός της στον χώρο έγινε σε μία βραδιά γεμάτη λάμψη, παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον κινηματογράφο και τη showbiz, επιβεβαιώνοντας πως το όνομα Cassel – Bellucci συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα.

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Η Leonie Cassel ανέβηκε στην πασαρέλα για την παρουσίαση της νέας συλλογής Alta Moda του Dolce & Gabbana, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Radicepura Botanical Garden στη Σικελία. Η 16χρονη φόρεσε μία ιδιαίτερη φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα, μία δημιουργία που ταίριαζε απόλυτα με τη φιλοσοφία του ιταλικού οίκου, ο οποίος φημίζεται για τις θεατρικές γραμμές, τα εντυπωσιακά μοτίβα και τη σύνδεσή του με την ιταλική παράδοση. Η εμφάνισή της αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της επίδειξης, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ξεκίνημα της πορείας της ως μοντέλο.

Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά βρέθηκε φυσικά και η Monica Bellucci, η οποία παρακολούθησε την πρώτη μεγάλη εμφάνιση της κόρης της στον χώρο της μόδας. Η παρουσία της έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς η ίδια αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας και του κινηματογράφου. Στην επίδειξη του Dolce & Gabbana βρέθηκαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας, όπως η Jennifer Lopez και ο Christian Bale, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη διοργάνωση.

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Dolce & Gabbana Léonie Cassel Monica Bellucci μόδα
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