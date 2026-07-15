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Μουσικά Νέα 15.07.2026

Η Anastasia γράφει international ιστορία! Το Billboard Brasil αποθεώνει το νέο της τραγούδι με την Anitta

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Η νέα συνεργασία της Anastasia με την Anitta προβλήθηκε από τα επίσημα social media του Billboard Brasil, δημιουργώντας έντονο διεθνές buzz
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anastasia συνεργάζεται με τη Βραζιλιάνα superstar Anitta στο τραγούδι «Loca».
  • Το Billboard Brasil προέβαλε τη συνεργασία στα social media του, προσεγγίζοντας εκατομμύρια μουσικόφιλους.
  • Το τραγούδι «Loca» συνδυάζει ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά, με στοιχεία βραζιλιάνικου funk και pop.
  • Η συνεργασία θεωρείται ένα σημαντικό διεθνές βήμα για την καριέρα της Anastasia.
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Η Anastasia κάνει ένα από τα σημαντικότερα βήματα της μέχρι σήμερα πορείας της και πλέον το όνομά της ταξιδεύει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η νέα της συνεργασία με τη Βραζιλιάνα superstar Anitta στο τραγούδι «Loca» δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς προβλήθηκε και από τα επίσημα social media του Billboard Brasil, ενός από τα μεγαλύτερα μουσικά brands παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/imanastasia_official
https://www.instagram.com/imanastasia_official

Η συγκεκριμένη αναφορά έφερε τη συνεργασία μπροστά σε εκατομμύρια μουσικόφιλους και έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο ήδη έντονο buzz γύρω από το τραγούδι. Για μια Ελληνίδα pop artist, πρόκειται για μια προβολή που μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει.

LOCA: Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με τη παγκόσμια superstar Anitta!

Το «Loca» ενώνει τρεις διαφορετικές μουσικές κουλτούρες σε ένα κομμάτι γεμάτο καλοκαιρινή ενέργεια. Η Anastasia και η Anitta συνδυάζουν ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά, ενώ ο χαρακτηριστικός ήχος του βραζιλιάνικου funk συναντά τη σύγχρονη pop αισθητική.

Η Αναστασία και η Anitta συνεργάζονται στο νέο τραγούδι LOCA, με την χαρακτηριστική τους υπογραφή στο εξώφυλλο του δίσκου.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας του, το τραγούδι άρχισε να συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις στα social media, με fans από την Ελλάδα, τη Βραζιλία και πολλές ακόμη χώρες να μοιράζονται αποσπάσματα και να σχολιάζουν τη χημεία των δύο καλλιτεχνών. Το γεγονός ότι το Billboard Brasil επέλεξε να αναδείξει τη συνεργασία στα social media του δείχνει ότι το project έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της διεθνούς μουσικής σκηνής.

https://www.instagram.com/billboardbr/
https://www.instagram.com/billboardbr/

Για την Anastasia, η συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες latin pop stars στον κόσμο αποτελεί ξεκάθαρα ένα international statement. Η προβολή από το Billboard Brasil ενισχύει τη δυναμική του «Loca» και επιβεβαιώνει ότι το τραγούδι έχει όλα τα στοιχεία για να ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και να αποκτήσει διεθνή απήχηση.

Το buzz συνεχίζει να μεγαλώνει, ενώ όλο και περισσότεροι χρήστες ανακαλύπτουν το κομμάτι μέσα από τα social media και τις streaming πλατφόρμες. Αν η πρώτη εικόνα είναι ενδεικτική, τότε η Anastasia μόλις έκανε το πιο ηχηρό διεθνές βήμα της καριέρας της.

@imanastasia_official

@Anitta “LOCA” 10/7 Anastasia x Anitta 😍😍🔥🔥🥹🥹💖🚀🏆⭐️❤️

♬ πρωτότυπος ήχος – Anastasia

Το «Loca» είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, με τη συνεργασία της Anastasia και της Anitta να εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες international κυκλοφορίες του φετινού καλοκαιριού.

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Anitta Billboard Loca Αναστασία ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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