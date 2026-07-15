Το νέο μουσικό βίντεο «Normal» των BTS έρχεται – Οι ARMYs έχουν ήδη ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση

Οι BTS έρχονται με το «Normal», που υπόσχεται μια διαφορετική ματιά στη ζωή πίσω από τη λάμψη της παγκόσμιας επιτυχίας

Με μια ματιά Το νέο μουσικό βίντεο των BTS για το τραγούδι «Normal» θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου στο Spotify και στις 19 Ιουλίου στο YouTube.

Το «Normal» είναι το ένατο τραγούδι από το άλμπουμ «Arirang» και αποτελεί το δεύτερο επίσημο single μετά το «Swim».

Το τραγούδι εξερευνά την έννοια του «φυσιολογικού» για τους BTS ως παγκόσμιους καλλιτέχνες, αντιπαραβάλλοντας τη δημόσια ζωή με τις προσωπικές στιγμές.

Το «Swim» βρίσκεται στο επίκεντρο νομικής διαμάχης στις ΗΠΑ, με ισχυρισμούς για ομοιότητες με demo άλλων δημιουργών, τους οποίους η BigHit Music αρνείται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS επιστρέφουν με ακόμη μία δυνατή στιγμή από τη νέα τους μουσική εποχή και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται στο τραγούδι «Normal». Το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο του μουσικό βίντεο, δίνοντας στους θαυμαστές του ακόμη ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Arirang». Αν είσαι μέλος των ARMYs, κράτα την ημερομηνία, καθώς το νέο video clip αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα releases των BTS.

Το «Normal» έχει χαρακτηριστεί ως το επόμενο επίσημο single των BTS και αποτελεί το ένατο τραγούδι από το comeback album τους «Arirang». Το μουσικό βίντεο θα κάνει πρώτα πρεμιέρα στο Spotify στις 17 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στο YouTube στις 19 Ιουλίου, δίνοντας στους fans σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να απολαύσουν το νέο οπτικό project του συγκροτήματος.

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Οι BTS ανακοίνωσαν την κυκλοφορία μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους στο X, συνοδεύοντας την είδηση με ιδιαίτερα χιουμοριστικά teasers. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν, τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται σε μια απρόσμενη και παιχνιδιάρικη στιγμή, φροντίζοντας για ακόμη μία φορά να δείξουν τη χιουμοριστική πλευρά τους.

Πίσω όμως από το ανάλαφρο concept, το «Normal» φαίνεται πως κρύβει ένα πιο προσωπικό μήνυμα. Το τραγούδι μιλά για το τι θεωρούν πλέον «φυσιολογικό» οι BTS μέσα στη ζωή τους ως παγκόσμιοι καλλιτέχνες. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η τεράστια επιτυχία, οι σκηνές, οι συναυλίες και η αποθέωση από εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ από την άλλη υπάρχουν οι στιγμές που ακολουθούν μετά το τέλος της παράστασης.

Οι στίχοι του τραγουδιού αγγίζουν την πραγματικότητα πίσω από τη λάμψη της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι BTS όταν απομακρύνονται από τα φώτα της σκηνής.

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Το «Normal» είναι το δεύτερο single που κυκλοφορεί από το «Arirang», μετά το «Swim», το οποίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας νομικής διαμάχης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανεξάρτητοι δημιουργοί, οι Steve Cooper, Jon Sandler και Greylyn Johnson, κατέθεσαν μήνυση εναντίον της HYBE, της HYBE America και της BigHit Music, υποστηρίζοντας ότι το τραγούδι «Swim» παρουσιάζει ομοιότητες με ένα ακυκλοφόρητο demo τους. Η BigHit Music έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το «Swim» αποτελεί ανεξάρτητη δημιουργία.

Παράλληλα με τη νέα μουσική τους δραστηριότητα, οι BTS συνεχίζουν τη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τους, με τους θαυμαστές να περιμένουν ήδη τις επόμενες εμφανίσεις τους. Το συγκρότημα αναμένεται να πραγματοποιήσει και τρεις συναυλίες στις Φιλιππίνες τον Μάρτιο του 2027, σε μια ακόμη στάση της μεγάλης αυτής μουσικής διαδρομής.

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