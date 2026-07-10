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Μουσικά Νέα 10.07.2026

LOCA: Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με τη παγκόσμια superstar Anitta!

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Η Αναστασία κάνει το μεγαλύτερο διεθνές βήμα της καριέρας της με το νέο single «LOCA» μαζί με την παγκόσμια superstar Anitta
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία συνεργάζεται με την παγκόσμια superstar Anitta στο νέο single «LOCA».
  • Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βήματα για Ελληνίδα καλλιτέχνη.
  • Το «LOCA» συνδυάζει ελληνική pop με εκρηκτικό latin ήχο, με διεθνή προσανατολισμό.
  • Η Anitta εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για την Αναστασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αναστασία κάνει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα διεθνές βήμα της καριέρας της, ενώνοντας τη φωνή της με την παγκόσμια superstar Anitta στο ολοκαίνουργιο single «LOCA», που κυκλοφορεί παγκοσμίως από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Anitta x Anastasia

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Έλληνας καλλιτέχνης, φέρνοντας την Αναστασία δίπλα σε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Anastasia – Anitta: «Έφτασε η ώρα» για το «Loca» – Η συνεργασία που μπορεί να γίνει το hit του καλοκαιριού

Η Anitta αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς pop και latin σκηνής, με δισεκατομμύρια streams και views, δεκάδες πολυπλατινένιες επιτυχίες και μια εντυπωσιακή παγκόσμια πορεία. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι The Weeknd, Madonna, Shakira, LISA, J Balvin, Maluma, Missy Elliott, Cardi B, Major Lazer, Black Eyed Peas και πολλοί ακόμη, ενώ τραγούδια όπως τα «Envolver», «Downtown», «São Paulo» και «Bellakeo» έχουν κατακτήσει τα charts σε όλο τον κόσμο.

Anastasia x Anitta - LOCA (Cover)

Το «LOCA» σηματοδοτεί τη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων, συνδυάζοντας τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής pop με τον εκρηκτικό latin ήχο, σε μία παραγωγή με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Αναστασίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πέρα από τα ελληνικά σύνορα και ανοίγοντας νέους δρόμους στη διεθνή μουσική σκηνή.

Anitta x Anastasia - IG

Με εκατομμύρια θαυμαστές της Anitta σε κάθε γωνιά του κόσμου να στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεργασία αυτή, το «LOCA» αποτελεί μία κυκλοφορία με πραγματικά παγκόσμια απήχηση και φέρνει την Αναστασία στο επίκεντρο ενός διεθνούς μουσικού γεγονότος.

Η 33χρονη superstar εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της για την Αναστασία, τονίζοντας πως είναι μεγάλη θαυμάστριά της και πως η συνεργασία τους αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ίδια.

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Anitta Αναστασία μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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