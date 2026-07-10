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Μουσικά Νέα 10.07.2026

Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε

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Ο Christopher Nolan εξηγεί γιατί επέλεξε τον Travis Scott για να μεταφέρει τη διαχρονική δύναμη της προφορικής ποίησης στη μεγάλη οθόνη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Christopher Nolan σκηνοθετεί την ταινία «The Odyssey», γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.
  • Ο Travis Scott συμμετέχει στην ταινία, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι και εμφανιζόμενος σε ρόλο.
  • Ο Nolan επέλεξε τον Scott για να αναδείξει την προφορική παράδοση της ιστορίας, όπως η χιπ-χοπ κουλτούρα.
  • Η ταινία, με εντυπωσιακό καστ, αναμένεται στις 17 Ιουλίου και φιλοδοξεί να είναι ορόσημο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Christopher Nolan, γνωστός για την προσήλωσή του στην τελειότητα και τα μεγάλα κινηματογραφικά στοιχήματα, ετοιμάζεται να κατακτήσει ξανά τη μεγάλη οθόνη με το νέο του έπος, «The Odyssey». Ωστόσο, η είδηση που μονοπωλεί το ενδιαφέρον, πέρα από το εντυπωσιακό καστ και τα IMAX γυρίσματα, είναι η συμμετοχή του ράπερ Travis Scott.

travis_scott_the_odyssey
https://www.instagram.com/travisscott/?hl=el

Στο κλείσιμο της ταινίας, οι θεατές θα ακούσουν το τραγούδι «When I’m Home», ένα κομμάτι που φέρει την υπογραφή των Ludwig Göransson, James Blake, Travis Scott και του ίδιου του Christopher Nolan. Η εμπλοκή του σκηνοθέτη στη σύνθεση του soundtrack αποτελεί μια πρωτόγνωρη κίνηση για την καριέρα του, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα ιδιαίτερα αναμενόμενο για τους λάτρεις του κινηματογράφου και της μουσικής.

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Πολλοί αναρωτήθηκαν για τον λόγο που ο Nolan επέλεξε τον Travis Scott για μια τόσο εμβληματική ιστορία, όπως αυτή του Ομήρου. Ο σκηνοθέτης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Time, εξήγησε πως τον επέλεξε γιατί ήθελε να αναδείξει την ιδέα ότι αυτή η ιστορία παραδόθηκε αρχικά μέσω της προφορικής ποίησης, κάτι που είναι ανάλογο με τη χιπ-χοπ κουλτούρα. Ο Travis Scott, ο οποίος είχε δημιουργήσει κομμάτι και για το «Tenet» το 2020, εμφανίζεται και σε έναν ρόλο μέσα στην ταινία, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα social media μετά την εμφάνιση μιας μυστηριώδους φιγούρας στο τρέιλερ.

https://www.instagram.com/travisscott/?hl=el
https://www.instagram.com/travisscott/?hl=el

Το «The Odyssey» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ορόσημο στην κινηματογραφική ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Το καστ είναι πραγματικά εντυπωσιακό, περιλαμβάνοντας ονόματα όπως ο Matt Damon, η Anne Hathaway, ο Tom Holland, ο Robert Pattinson, η Lupita Nyong’o, η Zendaya και η Charlize Theron. Όπως δήλωσε ο Nolan, η τεράστια επιτυχία του «Oppenheimer» το 2023 τού έδωσε την ελευθερία να πραγματοποιήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο. Σημείωσε μάλιστα πως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν μια κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας με όλες τις δυνατότητες μιας μεγάλης παραγωγής του Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα περίεργο κενό στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, και ο πήχης για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, ειδικά στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, έχει ήδη τεθεί πολύ ψηλά.

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The Odyssey Traviss Scott
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