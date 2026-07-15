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EVENTS 15.07.2026

O Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας: Το μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού

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Το φετινό μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού γράφεται στο Θέατρο Πέτρας με την υπογραφή του Black Coffee.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Black Coffee θα εμφανιστεί στο Θέατρο Πέτρας στις 18 Σεπτεμβρίου, σε ένα μεγάλο open-air event.
  • Η εμφάνιση στην Αθήνα σηματοδοτεί την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, μετά από sold-out στην O2 Arena του Λονδίνου.
  • Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης είναι γνωστός για τον afro-house ήχο του και τις συνεργασίες του με παγκόσμιους αστέρες.
  • Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Black Coffee Foundation για τη στήριξη ευπαθών ομάδων.
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Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης που επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη αισθητική της ηλεκτρονικής σκηνής επιστρέφει στην Αθήνα για μια σπάνια open-air εμφάνιση, μετατρέποντας τον εμβληματικό βράχο στο επίκεντρο μιας ανεπανάληπτης audio-visual εμπειρίας. Το πολυαναμενόμενο αυτό show αποτελεί το πρώτο open-air event του καλλιτέχνη στην πόλη μας, καθώς και το μεγαλύτερο show του Black Coffee που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Αθήνα.

Μια μυσταγωγία κάτω από τα αστέρια

Η επιστροφή του Black Coffee στην πρωτεύουσα δεν είναι απλώς μια μουσική εκδήλωση· είναι το γεγονός που θα σφραγίσει τις αναμνήσεις του φετινού καλοκαιριού. Η επιλογή του Θεάτρου Πέτρας προσδίδει στο event μια μαγευτική διάσταση, καθώς η επιβλητικότητα του τοπίου συναντά τις οργανικές και βαθιά αισθαντικές μελωδίες του. Σε μια βραδιά που υπόσχεται να είναι απαράμιλλη, ο ήχος και η αρχιτεκτονική του βράχου συγχρονίζονται, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σπάνιας αισθητικής.

Στο απόγειο μιας παγκόσμιας πορείας

Η εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποιείται στην πιο κορυφαία στιγμή της καριέρας του Black Coffee, με τον καλλιτέχνη να επιλέγει πλέον αποκλειστικά venues μοναδικού πολιτιστικού και ιστορικού βάρους. Η επιστροφή του στην Ελλάδα έρχεται αμέσως μετά το ιστορικό, sold-out υπερθέαμα “Live with Orchestra” στην εμβληματική O2 Arena του Λονδίνου, όπου με τη συνοδεία 12μελούς ζωντανής ορχήστρας και μια καθηλωτική 360° παραγωγή, μοιράστηκε τη σκηνή σε μια εμφάνιση-έκπληξη με την Alicia Keys. Παράλληλα, το φετινό καλοκαίρι σημαδεύεται από την παρουσία του σε σπουδαία ιστορικά μνημεία, όπως το εμβληματικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο Pula Arena, αλλά και από τη συνέχιση της σπουδαίας παράδοσής του στην Ελλάδα: το περίφημο residency του στο Hï Ibiza, καθώς και την αποκλειστική του επέλαση στο SantAnna στη Μύκονο, όπου επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, καθορίζοντας τον ρυθμό του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.

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Black Coffee: Ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο

Ο Black Coffee (Nkosinathi Maphumulo) δεν είναι απλώς ένας DJ· είναι ο αρχιτέκτονας ενός ήχου που κατέκτησε τον πλανήτη, γεφυρώνοντας την afro-house με την παγκόσμια dance σκηνή. Βραβευμένος με Grammy, με ένα ιστορικό sold-out στο Madison Square Garden και το πλέον εμβληματικό residency στο Hï Ibiza, ο Black Coffee αποτελεί σήμερα την επιτομή του σύγχρονου lifestyle. Οι συνεργασίες του με ονόματα όπως ο Drake και η Alicia Keys, καθώς και η παρουσία του στα σημαντικότερα events του κόσμου, επιβεβαιώνουν ότι το όνομά του είναι synónymo της εξέλιξης, της κομψότητας και της αυθεντικότητας.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, του ιδιαίτερου χαρακτήρα της τοποθεσίας αλλά και του γεγονότος ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο show του καλλιτέχνη στην πόλη, συνιστάται η έγκαιρη εξασφάλιση των εισιτηρίων.

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/2026/black-coffee/

Κοινωνική Συνεισφορά: Δημιουργώντας ένα ισχυρό αποτύπωμα

Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί για την ενίσχυση του Black Coffee Foundation. Το ίδρυμα, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους με αναπηρίες. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, το Black Coffee Foundation επενδύει στη θεσμική ενίσχυση της εκπαίδευσης, προσφέροντας υποτροφίες και τεχνολογικό εξοπλισμό σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί προγράμματα που προωθούν τη μουσική παιδεία ως μέσο κοινωνικής ένταξης και δημιουργικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες κοινότητες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ BLEND Η Blend βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ηλεκτρονικής σκηνής στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εκπροσωπώντας την ποιοτική ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα και διεθνώς. Με ένα εντυπωσιακό και αποκλειστικό roster από ανερχόμενους αλλά και καταξιωμένους καλλιτέχνες της παγκόσμιας σκηνής, η Blend έχει δημιουργήσει μια παράδοση αξέχαστων εκδηλεύσεων σε εμβληματικούς χώρους της Αθήνας και της Μυκόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ FOR303 Η FOR303 είναι μια δημιουργική ομάδα παραγωγής με έδρα την Αθήνα, που εστιάζει στον σχεδιασμό high-end οπτικοακουστικών εμπειριών, προτάσσοντας την αισθητική υπεροχή και την τεχνολογική καινοτομία. Στόχος της είναι η δημιουργία στιγμών που προσφέρουν μια βαθιά βιωματική σύνδεση με τη μουσική και τη σύγχρονη τέχνη σε εμβληματικές τοποθεσίες, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτρονική σκηνή. Για τη FOR303, η μουσική και ο χορός αποτελούν ισχυρά εργαλεία ενότητας και σύνδεσης, ικανά να υπερβαίνουν κάθε πολιτισμική και κοινωνική διαφορά.

See you on the dance floor. Community through music.

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