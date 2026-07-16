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Μουσική 16.07.2026

Οι The Cure στην Αθήνα: Η συναυλία που μάς έκανε να τραγουδάμε κάθε στίχο (photos & video)

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Οι The Cure χάρισαν μία αξέχαστη συναυλία στο Ejekt Festival με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους, μετά από 7 χρόνια και μάγεψαν το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι The Cure επέστρεψαν στην Αθήνα μετά από επτά χρόνια για το Ejekt Festival.
  • Το συγκρότημα παρουσίασε ένα setlist με διαχρονικές επιτυχίες, όπως το «Lovesong».
  • Κυκλοφορεί το νέο τους άλμπουμ, "Songs Of A Lost World", μετά από δεκαέξι χρόνια.
  • Η συναυλία χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση και τη συμμετοχή του κοινού.
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Οι The Cure επέστρεψαν στην Ελλάδα έπειτα από επτά χρόνια και χάρισαν στο κοινό του Ejekt Festival μία από τις πιο συγκινητικές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Χιλιάδες fans βρέθηκαν στην Αθήνα για να απολαύσουν από κοντά το θρυλικό συγκρότημα, το οποίο απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της alternative rock σκηνής. Με ένα setlist γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες και ατμοσφαιρικές στιγμές, οι The Cure ταξίδεψαν το κοινό σε διαφορετικές εποχές της καριέρας τους. Η βραδιά είχε έντονη συναισθηματική φόρτιση από την αρχή μέχρι το τέλος.

https://www.instagram.com/ejektfestival/
https://www.instagram.com/ejektfestival/

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συναυλίας ήταν η ερμηνεία του «Lovesong», ενός από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος. Το κομμάτι δεν αποτελεί απλώς μία μεγάλη επιτυχία, αλλά κουβαλά και μία ιδιαίτερα προσωπική ιστορία για τον Robert Smith. Ο frontman των The Cure το είχε γράψει ως γαμήλιο δώρο για τη σύζυγό του, Mary Poole, μετατρέποντάς το σε μία από τις πιο ρομαντικές δημιουργίες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά που ακούγεται ζωντανά, δημιουργεί μία ξεχωριστή σύνδεση ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό.

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Η φετινή εμφάνιση είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη νέα δημιουργική περίοδο των The Cure. Το συγκρότημα επιστρέφει δισκογραφικά με το Songs Of A Lost World, το πρώτο νέο άλμπουμ του μετά από δεκαέξι χρόνια.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του, ο Robert Smith, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του στο περιοδικό Uncut, μίλησε ανοιχτά για τη δημιουργία του δίσκου, τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον τρόπο με τον οποίο η απώλεια επηρέασε τη σύνθεσή του. Όπως αποκάλυψε, υπήρξε περίοδος που πίστευε πως οι The Cure είχαν ολοκληρώσει οριστικά τη διαδρομή τους.

https://www.instagram.com/ejektfestival/
https://www.instagram.com/ejektfestival/

Ο Robert Smith εξήγησε πως το νέο άλμπουμ γεννήθηκε μέσα από έντονα συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες. Η απώλεια αγαπημένων ανθρώπων και οι αλλαγές στη ζωή του τον οδήγησαν σε μια πιο εσωτερική και συναισθηματική προσέγγιση στη σύνθεση, δημιουργώντας τραγούδια με μεγαλύτερο βάθος και ειλικρίνεια. Το Songs Of A Lost World θεωρείται ήδη μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της χρονιάς για τους φίλους της alternative και gothic rock μουσικής.

Στη σκηνή του Ejekt Festival, πάντως, δεν κυριάρχησε μόνο η νοσταλγία. Οι The Cure απέδειξαν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν την ίδια ενέργεια και τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία που τους καθιέρωσε εδώ και δεκαετίες. Κάθε τραγούδι συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα, ενώ το κοινό τραγουδούσε σχεδόν κάθε στίχο, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Η επιστροφή των The Cure στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μία ακόμη συναυλία. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ορισμένα συγκροτήματα καταφέρνουν να ξεπερνούν τον χρόνο, συνεχίζοντας να συγκινούν διαφορετικές γενιές με την ίδια δύναμη και αυθεντικότητα.

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Ejekt Festival The Cure ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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