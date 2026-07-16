Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 16.07.2026

Warning: Αυτά τα albums θα κατακτήσουν τις playlists σου το 2026

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Οι μεγαλύτερες μουσικές κυκλοφορίες του 2026 συγκεντρωμένες σε μία λίστα, τα νέα albums που θα ακούμε στο repeat είναι εδώ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το 2026 αναμένεται να είναι δυνατή χρονιά για τη διεθνή μουσική με πολλές νέες κυκλοφορίες.
  • Επιστρέφουν μεγάλα ονόματα όπως οι BTS, BLACKPINK, Harry Styles, Madonna, Olivia Rodrigo και Ariana Grande.
  • Η Hilary Duff κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο μετά από δέκα χρόνια, συνοδευόμενο από ντοκιμαντέρ.
  • Το ημερολόγιο μουσικών κυκλοφοριών αλλάζει συνεχώς με νέες ανακοινώσεις και πιθανές καθυστερήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2026 εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυνατές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας για τη διεθνή μουσική σκηνή. Μεγάλα ονόματα της pop, της rock και της K-pop επιστρέφουν με ολοκαίνουργιες δουλειές, ενώ κάθε μήνα ανακοινώνονται νέες κυκλοφορίες που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το hype.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Από πολυαναμενόμενα comeback μέχρι ολοκαίνουργια projects, οι fans έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν. Και όπως φαίνεται, η λίστα με τα albums που έρχονται συνεχώς μεγαλώνει.

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Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές της χρονιάς βρίσκεται η Hilary Duff, η οποία κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο έπειτα από δέκα χρόνια με τίτλο «Luck…or Something». Η επιστροφή της στη μουσική συνοδεύτηκε από νέο δισκογραφικό συμβόλαιο, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει το νέο κεφάλαιο της καριέρας της. Το comeback της αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές εκπλήξεις της χρονιάς και συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από τους fans.

Το ίδιο εντυπωσιακές ήταν και οι ανακοινώσεις από την K-pop σκηνή. Οι BTS αποκάλυψαν στις αρχές της χρονιάς ότι επιστρέφουν με νέο ομαδικό album μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των μελών και των solo projects τους, προκαλώντας ενθουσιασμό στο παγκόσμιο ARMY.

Παράλληλα, οι BLACKPINK ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους album «DEADLINE», επιβεβαιώνοντας πως το 2026 ανήκει και στην K-pop.

Λίγο αργότερα, σειρά είχε ο Harry Styles, ο οποίος αποκάλυψε το τέταρτο προσωπικό studio album του, μία ανακοίνωση που έγινε αμέσως viral στα social media.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το ενδιαφέρον των music fans στρέφεται και σε τρεις από τις μεγαλύτερες γυναίκες της παγκόσμιας pop σκηνής. Η Madonna ήρθε το νέο της album, σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πολυετή καριέρα της, με έναν δίσκο που θα συνδυάζει τον κλασικό ήχο της με πιο σύγχρονες επιρροές.

 

Την ίδια στιγμή, η Olivia Rodrigo επιστρέφει με το επόμενο δισκογραφικό της βήμα, το οποίο αναμένεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε με τα SOUR και GUTS, έχοντας ήδη δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες στους fans της.

Από την άλλη, η Ariana Grande ετοιμάζει επίσης το νέο της album, μετά τη μεγάλη επιτυχία του eternal sunshine, με το κοινό να περιμένει να δει ποια θα είναι η επόμενη μουσική κατεύθυνση της superstar. Και οι τρεις κυκλοφορίες συγκαταλέγονται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες του 2026 και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τόσο στα charts όσο και στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αρκετοί καλλιτέχνες ανακοινώνουν τους δίσκους τους αρκετούς μήνες πριν από την κυκλοφορία, ενώ άλλοι επιλέγουν τις surprise ανακοινώσεις λίγες μόνο ημέρες πριν το release. Δεν λείπουν φυσικά ούτε οι καθυστερήσεις, καθώς αρκετά projects μετακινούνται σε νέες ημερομηνίες μέχρι να είναι έτοιμα. Για αυτόν τον λόγο, το ημερολόγιο των μουσικών κυκλοφοριών αλλάζει διαρκώς, με νέες προσθήκες σχεδόν κάθε εβδομάδα.

olivia_rodrigo
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2026 έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις πιο γεμάτες χρονιές για τη διεθνή μουσική. Και αν κρίνουμε από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να φέρουν ακόμη περισσότερες μεγάλες επιστροφές και albums που θα μονοπωλήσουν τις playlists.

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album μουσική τραγούδια
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