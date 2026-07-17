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Μουσική 17.07.2026

H Marseaux έγραψε ιστορία ως η μοναδική Ελληνίδα στο opening act της NAÏKA στην Αθήνα

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Η Marseaux ήταν η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που άνοιξε τη συναυλία της NAÏKA στην Τεχνόπολη, χαρίζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση
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Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού είχε πρωταγωνίστρια τη Marseaux, η οποία επιλέχθηκε ως η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ανέβηκε στη σκηνή ως opening act της NAÏKA, στην πολυαναμενόμενη συναυλία της διεθνούς pop sensation, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του ECLESIA TOUR.

MARSEUAX_ECLESIA TOUR (2)

Μπροστά σε ένα κοινό που κατέκλυσε την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για να απολαύσει μία από τις πιο ανερχόμενες διεθνείς φωνές της pop σκηνής, η Marseaux απέδειξε πως αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και σύγχρονες παρουσίες της pop ελληνικής μουσικής.

Marseaux: Το «Γρανίτα Λεμόνι» είναι το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού

Με την ιδιαίτερη αισθητική της, την αμεσότητα της σκηνικής της παρουσίας και ένα set γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, η Marseaux ζέστανε ιδανικά το κοινό από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια όπως το «Βότκα Βύσσινο», που ξεσήκωσε το κοινό, αλλά και άλλες μεγάλες επιτυχίες από τη δισκογραφία της, ενώ παρουσίασε και τη νέα της επιτυχία «Γρανίτα Λεμόνι», αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα από το κοινό που συμμετείχε μαζί της τραγουδώντας όλα της τα κομμάτια.

NAIKA_ECLESIA TOUR (2)

MARSEUAX_ECLESIA TOUR (3)

NAIKA_ECLESIA TOUR

Η επιλογή της ως η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα της βραδιάς αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για τη Marseaux, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και τη θέση της ανάμεσα στις πιο επιδραστικές φωνές της νέας γενιάς. Η εμφάνισή της δίπλα στη NAÏKA δεν ήταν απλώς ένα opening act. Ήταν μια στιγμή που ανέδειξε τη νέα ελληνική pop σκηνή σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για τη συνέχεια της πορείας της.

 

 

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