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Μουσική 17.07.2026

Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;

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Ο Bob Dylan ετοιμάζεται για νέες συναυλίες στη Βρετανία με την τεχνολογία Yondr να κρατά τις κάμερες κλειστές και τη μουσική εμπειρία μακριά από τις οθόνες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Bob Dylan επιστρέφει στη Βρετανία για νέα περιοδεία 10 συναυλιών.
  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και καμερών στις συναυλίες του.
  • Οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές, κλειδωμένες θήκες.
  • Τρεις νέοι μουσικοί εντάχθηκαν στη μπάντα του Dylan για την περιοδεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bob Dylan ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Βρετανία και να συναντήσει ξανά το κοινό του σε μια σειρά εμφανίσεων που αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μουσικό γεγονός. Ο θρύλος της παγκόσμιας μουσικής ανακοίνωσε μια νέα περιοδεία με 10 συναυλίες, όμως μαζί με την ανακοίνωση ήρθε και μια λεπτομέρεια που έχει γίνει πλέον χαρακτηριστικό των ζωντανών εμφανίσεών του: οι θεατές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή κάμερες κατά τη διάρκεια των συναυλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 85 του χρόνια, ο Bob Dylan συνεχίζει να βρίσκεται πάνω στη σκηνή και να αποδεικνύει πως η μουσική του διαδρομή δεν έχει τελειώσει. Η νέα σειρά συναυλιών στη Βρετανία θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου από το BIC Windsor Hall στο Bournemouth και θα ολοκληρωθεί με πέντε μεγάλες εμφανίσεις στο Royal Festival Hall του Λονδίνου από τις 3 έως τις 8 Δεκεμβρίου. Το κοινό του Bob Dylan θα έχει την ευκαιρία να τον δει ζωντανά σε Birmingham, Sheffield, Blackpool και Λονδίνο, σε μια περιοδεία που συνεχίζει τη μακρά μουσική του πορεία και την επονομαζόμενη Never Ending Tour.

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Η συναυλία χωρίς κινητά συνεχίζεται

Αν υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει στις συναυλίες του Bob Dylan τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι η αυστηρή πολιτική σχετικά με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Όπως και στην περιοδεία του 2024 για το «Rough and Rowdy Ways», οι εμφανίσεις του θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Yondr, η οποία ειδικεύεται στη δημιουργία χώρων χωρίς κινητά τηλέφωνα. Οι θεατές θα χρειαστεί να τοποθετήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα και τις κάμερές τους σε ειδικές προστατευτικές θήκες, οι οποίες παραμένουν κλειδωμένες καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Όποιος χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του θα πρέπει να βγει έξω από τη ζώνη χωρίς κινητά για να ξεκλειδώσει τη θήκη του.

Νέα πρόσωπα στη μπάντα του Bob Dylan

Η νέα περιοδεία του Bob Dylan έρχεται μετά από αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας του. Ο κιθαρίστας Doug Lancio, ο οποίος είχε ενταχθεί στο συγκρότημα το 2021, αποχώρησε πρόσφατα, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα ακολούθησε ο Bob Britt, που συμμετείχε από το 2019.

Στη θέση τους στάλθηκαν τρεις νέοι μουσικοί: ο Julian Lage, γνωστός για την ιδιαίτερη προσέγγισή του στην τζαζ κιθάρα, ο Jad Tariq από το Μέμφις και ο Joel Patterson από το Σικάγο, με επιρροές από τη roots, τη τζαζ και τα μπλουζ. Η αλλαγή αυτή δίνει μια νέα δυναμική στις επόμενες εμφανίσεις του Bob Dylan, ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο των συναυλιών του χωρίς να απομακρύνεται από τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία στη Βρετανία αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο στη διαδρομή ενός μουσικού που εδώ και δεκαετίες αρνείται να ακολουθήσει τους συνηθισμένους κανόνες. Ο Bob Dylan επιστρέφει στη σκηνή, χωρίς κάμερες, χωρίς περισπασμούς και με έναν ξεκάθαρο στόχο – να αφήσει τη μουσική να μιλήσει μόνη της.

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