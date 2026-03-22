Η Olivia Rodrigo ξεσπά κατά της κυβέρνησης Trump και γίνεται viral

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη της Olivia Rodrigo σχετικά με τη χρήση της μουσικής της από κυβερνητικό φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και την πολιτική. Η Olivia Rodrigo εξέφρασε δημόσια την έντονη ενόχλησή της για το γεγονός ότι τραγούδι της χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε υλικό που σχετίζεται με τη δράση της υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό British Vogue, η Olivia Rodrigo δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν «απαίσια» και «δυστοπική».

Η Olivia Rodrigo αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο τραγούδι «All-American Bitch» από το άλμπουμ «Guts», το οποίο συνοδεύτηκε από βίντεο όπου εμφανίζονται αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε συλλήψεις και προσαγωγές μεταναστών. Όπως είπε η ίδια, «αυτό ήταν απαίσιο, δυστοπικό», εκφράζοντας την έκπληξη και την απογοήτευσή της για τη χρήση της μουσικής της σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Η Olivia Rodrigo συνέχισε λέγοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία διαλύει κοινότητες και τρομοκρατεί ανθρώπους είναι βαθιά ανησυχητικός. Είναι μια πολύ θλιβερή και τρομακτική περίοδος». Με τις δηλώσεις αυτές, η καλλιτέχνις εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων από τον χώρο της μουσικής απέναντι σε πολιτικές που σχετίζονται με μαζικές απελάσεις και τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο, όταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρησιμοποίησε το τραγούδι «All-American Bitch» σε υλικό που προέτρεπε πολίτες χωρίς νόμιμα έγγραφα να αποχωρήσουν οικειοθελώς, προειδοποιώντας για συνέπειες σε αντίθετη περίπτωση. Τότε, η Olivia Rodrigo είχε αντιδράσει δημόσια, γράφοντας ότι «μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα τραγούδια μου για να προωθείτε ρατσιστική και γεμάτη μίσος προπαγάνδα».

Η Olivia Rodrigo έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν απέναντι στις πρακτικές της υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement, καταδικάζοντας τη βία και τις μαζικές επιχειρήσεις σε κοινότητες μεταναστών. Στη νέα της συνέντευξη, η καλλιτέχνις επανέλαβε τη θέση της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που πλήττονται από τέτοιες πολιτικές.

Παράλληλα, η Olivia Rodrigo αναφέρθηκε και στα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι το νέο της άλμπουμ βρίσκεται περίπου στο 70% της ολοκλήρωσής του. Όπως εξήγησε, τα νέα τραγούδια κινούνται θεματικά γύρω από τον έρωτα, αλλά όχι με έναν απλοϊκό τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

