Μουσικά Νέα 22.03.2026

Η Olivia Rodrigo ξεσπά κατά της κυβέρνησης Trump και γίνεται viral

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη της Olivia Rodrigo σχετικά με τη χρήση της μουσικής της από κυβερνητικό φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στην τέχνη και την πολιτική. Η Olivia Rodrigo εξέφρασε δημόσια την έντονη ενόχλησή της για το γεγονός ότι τραγούδι της χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε υλικό που σχετίζεται με τη δράση της υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό British Vogue, η Olivia Rodrigo δήλωσε ότι η εμπειρία αυτή ήταν «απαίσια» και «δυστοπική».

Διάβασε επίσης: Ο Robert Smith μοιράζεται τη σκηνή με τη Olivia Rodrigo και η κιθαρίστριά της κλαίει

Η Olivia Rodrigo αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο τραγούδι «All-American Bitch» από το άλμπουμ «Guts», το οποίο συνοδεύτηκε από βίντεο όπου εμφανίζονται αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε συλλήψεις και προσαγωγές μεταναστών. Όπως είπε η ίδια, «αυτό ήταν απαίσιο, δυστοπικό», εκφράζοντας την έκπληξη και την απογοήτευσή της για τη χρήση της μουσικής της σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Η Olivia Rodrigo συνέχισε λέγοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία διαλύει κοινότητες και τρομοκρατεί ανθρώπους είναι βαθιά ανησυχητικός. Είναι μια πολύ θλιβερή και τρομακτική περίοδος». Με τις δηλώσεις αυτές, η καλλιτέχνις εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων από τον χώρο της μουσικής απέναντι σε πολιτικές που σχετίζονται με μαζικές απελάσεις και τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο, όταν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρησιμοποίησε το τραγούδι «All-American Bitch» σε υλικό που προέτρεπε πολίτες χωρίς νόμιμα έγγραφα να αποχωρήσουν οικειοθελώς, προειδοποιώντας για συνέπειες σε αντίθετη περίπτωση. Τότε, η Olivia Rodrigo είχε αντιδράσει δημόσια, γράφοντας ότι «μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα τραγούδια μου για να προωθείτε ρατσιστική και γεμάτη μίσος προπαγάνδα».

Η Olivia Rodrigo έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν απέναντι στις πρακτικές της υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement, καταδικάζοντας τη βία και τις μαζικές επιχειρήσεις σε κοινότητες μεταναστών. Στη νέα της συνέντευξη, η καλλιτέχνις επανέλαβε τη θέση της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που πλήττονται από τέτοιες πολιτικές.

Παράλληλα, η Olivia Rodrigo αναφέρθηκε και στα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι το νέο της άλμπουμ βρίσκεται περίπου στο 70% της ολοκλήρωσής του. Όπως εξήγησε, τα νέα τραγούδια κινούνται θεματικά γύρω από τον έρωτα, αλλά όχι με έναν απλοϊκό τρόπο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Olivia Rodrigo – Louis Partridge: Το διαμαντένιο δαχτυλίδι που φούντωσε τις φήμες αρραβώνα

Οι BTS σαρώνουν το Spotify με το «ARIRANG» και σπάνε κάθε ρεκόρ μέσα σε 24 ώρες

Οι My Chemical Romance ετοιμάζουν θεατρικό πρότζεκτ

Η Lizzo προκαλεί με νέο βίντεο και ανακοινώνει το Don’t make me love U

Οι BTS επέστρεψαν και κατέρριψαν κάθε ρεκόρ – Έγραψαν ιστορία μπροστά σε 260.000 θεατές

Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

Η Doja Cat μιλά για τη μάχη της με το διαδικτυακό μίσος

Η Shakira νόμιζε ότι ήταν φάρσα η υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Burning Ambition: Απλά επικό το trailer των Iron Maiden με Bardem, Morello και Ulrich

Bruno Mars και Taylor Swift: Τι πραγματικά συνέβη με το like που προκάλεσε χαμό στα social media

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές