Rihanna mode: ON! Αυτά είναι τα 5 τραγούδια που έχουμε στο repeat!

Από το «Work» μέχρι το «We found love», αυτά είναι τα 5 τραγούδια της Rihanna που λατρεύουν περισσότερο οι fans

Με μια ματιά Το "Work" με τον Drake είναι το Νο.1 τραγούδι της Rihanna στο Apple Music.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το "Love on the Brain" και στην τρίτη το "Umbrella".

Τα "Needed Me" και "We Found Love" συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο streamed.

Η μουσική της Rihanna παραμένει δημοφιλής παρά την απουσία νέων κυκλοφοριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna μπορεί να μην έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εδώ και αρκετά χρόνια, όμως η μουσική της συνεχίζει να κυριαρχεί στις streaming πλατφόρμες. Οι επιτυχίες της παραμένουν αγαπημένες για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή της στην pop και R&B σκηνή παραμένει τεράστια, αποδεικνύοντας πως εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές και αγαπημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, ακόμα και χωρίς νέα δισκογραφική δουλειά.

Το Apple Music αποκάλυψε τα πέντε τραγούδια της Rihanna ως lead artist με τα περισσότερα streams όλων των εποχών και η κορυφή ανήκει σε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles της καριέρας της. Παρότι το «Umbrella» θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της, δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας. Η κατάταξη περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες της καριέρας της, ωστόσο η κορυφή ίσως εκπλήξει αρκετούς fans.

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Το απόλυτο Νο.1 είναι το «Work», η μεγάλη συνεργασία της με τον Drake, η οποία εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Love on the brain», ενώ την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει το διαχρονικό «Umbrella». Την πεντάδα συμπληρώνουν τα «Needed me» και «We found love», ένα ακόμη τεράστιο hit που σημάδεψε την pop μουσική της προηγούμενης δεκαετίας.

Rihanna’s top 10 most streamed songs as a lead artist of all-time on Apple Music: #1 Work

#2 Love on the Brain

#3 Umbrella

#4 Needed Me

#5 We Found Love

#6 Stay

#7 Diamonds

#8 Loveeeeeee Song

#9 Kiss It Better

#10 Sex With Me — chart data (@chartdata) June 25, 2026

Τα 5 πιο streamed τραγούδια της Rihanna στο Apple Music

1. Work

Η συνεργασία της Rihanna με τον Drake κυκλοφόρησε το 2016 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Με τον dancehall ήχο του και το χαρακτηριστικό του ρεφρέν, το «Work» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και παραμένει μέχρι σήμερα το πιο streamed τραγούδι της στο Apple Music.

2. Love on the brain

Μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της Rihanna, το «Love on the brain» ανέδειξε τη soulful πλευρά της φωνής της. Το τραγούδι αγαπήθηκε για τον ρετρό ήχο και τους συναισθηματικούς στίχους του, κερδίζοντας εκατομμύρια ακροάσεις παγκοσμίως.

3. Umbrella

Το «Umbrella» αποτελεί το τραγούδι που εκτόξευσε τη Rihanna στην κορυφή της παγκόσμιας pop σκηνής. Η συνεργασία της με τον Jay-Z έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά hits των 00s και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα classics της καριέρας της.

4. Needed me

Με πιο σκοτεινό ύφος και R&B αισθητική, το «Needed me» ξεχώρισε αμέσως μετά την κυκλοφορία του το 2016. Το τραγούδι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του άλμπουμ ANTI και εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα πιο αγαπημένα των fans.

5. We found love

Η συνεργασία της Rihanna με τον Calvin Harris κυριάρχησε στα charts σε ολόκληρο τον κόσμο και μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα dance-pop hits όλων των εποχών. Το «We found love» εξακολουθεί να γεμίζει dancefloors και playlists, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Παρά την πολύχρονη απουσία της από τη δισκογραφία, η Rihanna εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες του streaming. Το κοινό συνεχίζει να επιστρέφει στα μεγαλύτερα hits της, αποδεικνύοντας πως η μουσική της παραμένει πιο επίκαιρη και αγαπητή από ποτέ.